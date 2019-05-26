Полная отдача Богу - так много обещают женщины, которые начинают свою монашескую жизнь и клянутся жить в безбрачии и молитве. Большинство из тех, кто дает данное обещание, очень молоды и не понимают, насколько сложно будет сдержать подобное обещание перед Богом и общественностью. Иногда это становится и вовсе невозможно.

О формировании сексуальных и романтических отношений в среде, в которой это полностью запрещено, рассказывает портал Daily Beast.

Сестры Фредерика и Изабелла поняли, что между ними что-то большее, чем просто дружба, в 2012 году во время во время миссионерской миссии в Гвинею-Бисау.

Обе монахини родом из монастыря в Турине, Италия, и до того, как отправиться в миссионеры в Африку, не имели опыта личной жизни.

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Сестра Фредерика (не открывает своего настоящего имени) говорит, что не помнит, как между двумя монахинями загорелась страсть - было ли это непреднамеренное прикосновение или длительный взгляд - но в какой-то момент это привело к поцелую. Когда женщины вернулись в Италию, они уже отказались от безбрачия, планировали оставить религиозную жизнь и мечтали о свадьбе.

Их поженил мэр Турина в 2016 году. Их свадьба стала одним из первых однополых браков в стране.

Фредерика рассказывает, что сексуальные отношения в монастырях не редкость - не только однополые, ни и между противоположными полами.

"Мы дали обет безбрачия, но мы руководствуемся человеческой природой. Секс - это естественное побуждение, в том числе и для женщин", - рассказывает бывшая монахиня.

Незадолго до этого Папа Франциск рассказал миру, что в церкви совершается поразительное количество сексуального насилия в отношении женщин.

Он поведал, что некоторые монахини содержались в качестве сексуальных наложниц и подвергались насилию, которое сложно описать словами.

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В феврале 2019 года журнал Ватикана "Woman Church World" опубликовал шокирующую статью, в которой описывались сотни рассказов о том, как монахинь заставляли делать аборт, а также случаи, когда женщины могли воспитывать своих детей только выдавая их за сирот.

Спустя пару недель журнал покинула вся редакция - женщины признались, что мужчины церкви были совершенно безразличны к данной тематике.

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Пример Фредерики и других опрошенных порталом женщин демонстрирует, что сексуальные отношения в религиозных структурах не всегда связаны с насилием, но тема эта куда более сложна.

Обет безбрачие считается одним из самых серьезных жертвоприношений на благо Церкви.

Монахини должны считать себя невестами Иисуса и посвятить свою жизнь Богу, но для многих женщин это настоящий вызов.

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Их пример - Дева Мария, которая, подарив жизнь, осталась "чистой". Это не означает, что католики негативно относятся к сексу, но только в браке и с целью создания детей.

Тема гомосексуализма в католической жизни долгое время была закрытой.

Несмотря на то, что папа Франциск в последнее время спокойно отзывается о представителях нетрадиционной ориентации, тема однополых браков все еще табуирована.

Бывшая монахиня Фредерика указывает, что несмотря на слухи и фантазии о сексуальном отношениях, которое происходит за стенами монастыря, это скорее исключения, чем обыденность - большинство религиозных людей ежедневно борются за то, чтобы выполнить свое обещание жить в безбрачии.

Запрещена и мастурбация - она также не рекомендуется тем, кто живет в безбрачии, так как считается, что это "впустую потраченное семя". Женщинам также запрещено удовлетворять себя, потому что церковь считает, что это уменьшает желание женщины отдаваться мужчине. Считается, что фантазии во время самоудовлетворения могут сподвигнуть на преступные деяния.

После опроса журнал "Journal of Marital Sex" сделал выводы, что приблизительно 10% мужчин и женщин принимают монашество уже после потери невинности.

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Таким был и рассказ сестры Патриции - она стала монахиней в Калифорнии на третьем десятке своей жизни, однако, через 20 лет покинула монастырь, так как не могла противостоять чувствам к своему священнику.

Девушка утверждает, что оба флиртовали, но между ними не было ничего большего - когда она захотела реализовать свое желание, священник ее отверг. После того, как женщина покинула монастырь, она встретила своего бывшего священника, подавленного подобными мыслями.

Они поженились и сейчас воспитывают троих детей.

Своими воспоминаниями делится и Джованни Ричи, который начал свою карьеру в качестве учителя математики в католической школе на окраине Рима.

Все началось как невинный флирт, но вскоре переросло в сексуальные отношения.

Мужчина вспоминает, что женщина очень боялась беременности, но не хотела использовать противозачаточные средства по религиозным соображениям. Через некоторое время девушку отправили в другой город. Они никогда больше не виделись.