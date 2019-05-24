Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь человек пострадали

В пятницу, 24 мая, в центре французского города Лион произошел взрыв. Об этом сообщает РБК со ссылкой BFM TV.
Отмечается, что ЧП произошло на пешеходной улице Виктора Гюго, которая расположена рядом с городской площадью Белькур.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019
Как свидетельствуют данные префектуры Лиона, в результате взрыва пострадали восемь человек. Среди них есть один ребенок, подчеркивает BFM TV.
На странице префектуры в соцсети Twitter сообщается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Виктора Гюго и Сала. На опубликованных снимках запечатлено, как на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, присутствует и спецтехника. Район оцеплен.
Как сообщает BFM, на место происшествия выехали саперы.
Отмечается, что взрывное устройство находилось в посылке. Информация подтверждена прокуратурой Лиона, сообщает Agence France-Prese.