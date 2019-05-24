Пт, 24.05.2019
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Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь человек пострадали

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Фото с места взрыва в Лионе.

ФОТО: twitter.com/prefetrhone

В пятницу, 24 мая, в центре французского города Лион произошел взрыв. Об этом сообщает РБК со ссылкой BFM TV.

Отмечается, что ЧП произошло на пешеходной улице Виктора Гюго, которая расположена рядом с городской площадью Белькур.

Как свидетельствуют данные префектуры Лиона, в результате взрыва пострадали восемь человек. Среди них есть один ребенок, подчеркивает BFM TV.

На странице префектуры в соцсети Twitter сообщается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Виктора Гюго и Сала. На опубликованных снимках запечатлено, как на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, присутствует и спецтехника. Район оцеплен.

Как сообщает BFM, на место происшествия выехали саперы.

Отмечается, что взрывное устройство находилось в посылке. Информация подтверждена прокуратурой Лиона, сообщает Agence France-Prese.

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