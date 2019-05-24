На выборах в ЕП свои голоса отдала десятая часть всех избирателей

На предыдущих выборах ЕП в Латвии в 2014 году возможностью проголосовать предварительно воспользовались 100 755 или 6,84% избирателей, а всего в выборах участвовали 30,24% избирателей.

Как сообщалось ранее, в четверг, 23 мая, из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав. В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.

Возможность проголосовать на любом избирательном участке законом предусмотрена только в дни предварительного голосования при условии обеспечения обмена данными между избирательными участками в режиме онлайн.

В четверг Сейм принял поправки к закону о выборах в ЕП, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.