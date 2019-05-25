У любви нет возраста: Антонио Бандерас и его Николь это подтверждают!
На 72-й Каннский кинофестиваль 58-летний испанский актер, режиссер, продюсер и любимец женщин Антонио Бандерас прибыл со своей возлюбленной - 38-летней Николь Кимпел. Несмотря на существенную разницу в возрасте, они невероятно счастливы вместе и не скрывают своих чувств! Смотрите - это любвь, а годы - ничто...
Напомним, Антонио и Николь встречаются уже четыре года.
До этого Бандерас был женат на известной американской актрисе Мелани Гриффит - они поженились в 1996 году, а в 2015-м расстались.
Их общей дчери Стелле дель Кармен Бандерас сейчас 22 года.