У любви нет возраста: Антонио Бандерас и его Николь это подтверждают!

На 72-й Каннский кинофестиваль 58-летний испанский актер, режиссер, продюсер и любимец женщин Антонио Бандерас прибыл со своей возлюбленной - 38-летней Николь Кимпел. Несмотря на существенную разницу в возрасте, они невероятно счастливы вместе и не скрывают своих чувств! Смотрите - это любвь, а годы - ничто...