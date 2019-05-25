Сб, 25.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

У любви нет возраста: Антонио Бандерас и его Николь это подтверждают!
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ФОТО: Reuters/ScanPix

На 72-й Каннский кинофестиваль 58-летний испанский актер, режиссер, продюсер и любимец женщин Антонио Бандерас прибыл со своей возлюбленной - 38-летней Николь Кимпел. Несмотря на существенную разницу в возрасте, они невероятно счастливы вместе и не скрывают своих чувств! Смотрите - это любвь, а годы - ничто...

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

Напомним, Антонио и Николь встречаются уже четыре года.

До этого Бандерас был женат на известной американской актрисе Мелани Гриффит - они поженились в 1996 году, а в 2015-м расстались.

Их общей дчери Стелле дель Кармен Бандерас сейчас 22 года.

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