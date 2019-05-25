Боярский не снимает шляпу даже перед Путиным. В чем секрет?

Советский и российский актер Михаил Боярский во время своего интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?" рассказал о появлении своей первой шляпы, а также почему ему можно ее не снимать перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Михаил Сергеевич объяснил, что первую свою шляпу он приобрел случайно. Он был на гастролях во Франции, автобус выпустил артистов на набережной. Боярский там увидел киоск и выбрал первую попавшуюся шляпу.
Он подчеркивает, что этот образ пришел к нему совершенно органично. Большинство ролей, которые он играл - роли в шляпах (д`Артаньян, Теодоро).
Таким образом, этот романтический герой перекочевал в его реальную жизнь. Изначально артист выступал с песнями из "Трех мушкетеров", поэтому шляпа была очень органичной. После этого Боярский стал ее носить постоянно.
"Я вообще всегда ходил в одном и том же. Потом я пытался ее снять, но каждый режиссер возражал...", - пояснил он.
Однажды его пригласили поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
"Я пришел как обычно с гитарой и в шляпе. На меня все посматривали, как это я себе позволяю такую роскошь.
Я снял шляпу и держал в руке. Владимир Владимирович пришел и спросил, а чего это я без шляпы. Я ответил: "По протоколу". "Тебе можно", - сказал он мне. Таким образом, я как дон Сезар де Базан мог быть при короле в шляпе", - смеясь вспоминает Боярский.
Михаил Сергеевич считает, что это достаточно серьезный бонус.
Пол Маккартни также сказал Боярскому, чтобы он в будущем приходя на его концерты не снимал шляпы, тогда он будет его узнавать в толпе зрителей.
Михаил Сергеевич Боярский - один из самых известных советских и российских актеров. За его плечами десятки звездных ролей, который навсегда стали частью культурного слоя - д`Артаньян ("Три мушкетера"), Теодоро ("Собака на сене"), Де Брильи ("Гардемарины, вперед!"), Чёрный Джек ("Человек с бульвара Капуцинов") и т.д.