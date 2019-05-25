Боярский не снимает шляпу даже перед Путиным. В чем секрет?

Михаил Сергеевич объяснил, что первую свою шляпу он приобрел случайно. Он был на гастролях во Франции, автобус выпустил артистов на набережной. Боярский там увидел киоск и выбрал первую попавшуюся шляпу.

Он подчеркивает, что этот образ пришел к нему совершенно органично. Большинство ролей, которые он играл - роли в шляпах (д`Артаньян, Теодоро).

Таким образом, этот романтический герой перекочевал в его реальную жизнь. Изначально артист выступал с песнями из "Трех мушкетеров", поэтому шляпа была очень органичной. После этого Боярский стал ее носить постоянно.

"Я вообще всегда ходил в одном и том же. Потом я пытался ее снять, но каждый режиссер возражал...", - пояснил он.

Однажды его пригласили поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

"Я пришел как обычно с гитарой и в шляпе. На меня все посматривали, как это я себе позволяю такую роскошь.

Я снял шляпу и держал в руке. Владимир Владимирович пришел и спросил, а чего это я без шляпы. Я ответил: "По протоколу". "Тебе можно", - сказал он мне. Таким образом, я как дон Сезар де Базан мог быть при короле в шляпе", - смеясь вспоминает Боярский.

Михаил Сергеевич считает, что это достаточно серьезный бонус.

Пол Маккартни также сказал Боярскому, чтобы он в будущем приходя на его концерты не снимал шляпы, тогда он будет его узнавать в толпе зрителей.