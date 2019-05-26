Домбровскис оценил результаты "Нового Единства" на выборах в ЕП

Он отметил, что 26% набранных голосов можно оценить только положительно, за что он благодарит избирателей. Комментируя неофициальные результаты выборов, Домбровскис отметил, что "Новое Единство" было недалеко от того, чтобы получить и третий мандат.

Говоря о представительстве Латвии в Европарламенте, Домбровскис негативно оценил то, что у "Согласия" и Русского союза Латвии (РСЛ) вместе может быть на один мандат больше, чем в предыдущем созыве.

По мнению политика, это в какой-то степени обусловила фрагментация между т.н. латышскими партиями.

Также он выразил надежду на то, что Европейская народная партия, с которой сотрудничает "Новое Единство", по итогам выборов сохранит свои позиции в Европарламенте и сможет взять на себя инициативу по формированию нового состава Еврокомиссии.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.