СЗК не хватило до мандата всего 610 голосов

СЗК на выборах в Европарламент получил 5,35% голосов избирателей, однако это не позволило партии получить мандат. За партию проголосовали 25 252 человека, а для "отнятия" мандата у Нацблока не хватило примерно 610 голосов.

Латвийскому объединению регионов, которое не преодолело барьер в 5%, чтобы претендовать на место в Европарламенте, не хватило неполных 2300 голосов, "Новому Единство" до третьего мандата не хватило немногим более 5100 голосов, в свою очередь еще 5300 голосов отделили от получения мандата депутата Европарламента Новую консервативную партию, которая также не сумела преодолеть барьер в 5%.

Напомним, на выборах Европарламента победило "Новое Единство" (НЕ), набрав 26,24% голосов избирателей, свидетельствуют обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) предварительные итоги выборов.

Второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место - объединение "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 16,4% избирателей.

Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.

Соответственно НЕ, "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ получат по два мандата в Европарламенте, а "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.

Союз "зеленых" и крестьян набрал 5,34% голосов, близки к 5%-ному барьеру также Латвийское объединение регионов и Новая консервативная партия, но эти партии мандатов в Европарламенте не получат.