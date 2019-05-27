Официально: в Латвии на выборах в Европарламент победили "Новое Единство", "Согласие" и Нацблок

На выборах в Европарламент наибольшую поддержку избирателей - 26,24% - получило "Новое Единство", свидетельствуют опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) провизорские данные выборов, сообщает агентство LETA.
На втором месте по числу голосов - "Согласие", которое поддержали 17,45% избирателей, в свою очередь за Национальное объединение голоса отдали 16,4% избирателей.
Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% жителей, а Русский союз Латвии - 6,24% обладающих правом голоса.
Соответственно, "Новое Единство", "Согласие" и VL-TB/LNNK получают по два мандата Европарламента, а "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.
Союз "зеленых" и крестьян получил поддержку в размере 5,34% голосов, близки к рубежу в 5% были Латвийское объединение регионов и Новая консервативная партия, однако эти политически силы мандат ЕП не получат.
Таким образом, в Европарламент избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие), Андрис Америкс ("Честь служить Риге"/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).