Официально: в Латвии на выборах в Европарламент победили "Новое Единство", "Согласие" и Нацблок

На втором месте по числу голосов - "Согласие", которое поддержали 17,45% избирателей, в свою очередь за Национальное объединение голоса отдали 16,4% избирателей.

Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% жителей, а Русский союз Латвии - 6,24% обладающих правом голоса.

Соответственно, "Новое Единство", "Согласие" и VL-TB/LNNK получают по два мандата Европарламента, а "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.

Союз "зеленых" и крестьян получил поддержку в размере 5,34% голосов, близки к рубежу в 5% были Латвийское объединение регионов и Новая консервативная партия, однако эти политически силы мандат ЕП не получат.