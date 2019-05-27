Максакова сделала заявление об убийстве мужа

Максакова призналась, что не понимает как она не сошла, а версию с обвинением Тюрина назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной".

"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала певица.

В виновности Тюрина ее убедили украинские сделователи.

"Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…" - пояснила она.

Максакова также обратилась в Следственный комитет РФ, подчеркнув, что ее слова - это "официальным заявлением".