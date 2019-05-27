Максакова сделала заявление об убийстве мужа

Оперная певица и экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова публично извинилась и попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого считала виновным в смерти ее мужа Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на НТВ.
Максакова призналась, что не понимает как она не сошла, а версию с обвинением Тюрина назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной".
"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала певица.
В виновности Тюрина ее убедили украинские сделователи.
"Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…" - пояснила она.
Максакова также обратилась в Следственный комитет РФ, подчеркнув, что ее слова - это "официальным заявлением".
Мария Максакова - оперная певица и экс-солистка Мариинского театра. Также активно занималась политической и общественной деятельностью. До отъезда в Украину была депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии "Единая Россия" и членом комитета Госдумы по культуре (2011—2016). В декабре 2016 года вместе с мужем Денисом Вороненковым переехала в Киев и получила вид на жительство. В 2017 году супруг певицы был убит в центре Киева. Максаковой предоставлена государственная охрана.