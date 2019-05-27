Педиатры в больнице "Гайльэзерс" впредь будут принимать и по вечерам, и по выходным

В случаях, когда требуется наблюдение за пациентом или госпитализация ребенка, рекомендуется обращаться в отделение Детской больницы "Торнякалнс" по адресу ул. Виенибас гатве, 45.

По словам главного врача отделения скорой помощи Детской клинической больницы Аллы Силовой, примерно 70% пациентов, которые приходят за медицинской помощью в отделение "Гайльэзерс", нуждаются в амбулаторной консультации педиатра.

Это означает, что после разговора с врачом родители отправляются лечить ребенка домой, под наблюдением семейного врача.

По словам Силовой, уже много лет Служба неотложной скорой помощи везет детей только в "Торнякалнс", а в "Гайльэзерс" за помощью обращается сравнительно небольшое количество пациентов по собственной инициативе.

Поэтому амбулаторные консультации педиатра, по мнению руководства больницы, являются самым подходящим и эффективным решением как для пациентов, так и для работников медучреждения.

Запланированные изменения связаны с объединением вышеупомянутых отделений больницы, которое планируется завершить в 2022 году, реконструировав часть зданий на Виенибас гатве, 45, чтобы впредь всем пациентам были одинаково доступны медицинские технологии, междисциплинарные команды врачей, а также соответствующие помещения и среда.