Вт, 28.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

В Японии неизвестный ранил ножом группу человек, 16 из них - школьницы

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ФОТО: SIPA/Scanpix

В результате нападения в японском городе Кавасаки, где неизвестный набросился с ножом на людей на автобусной остановке, два человека погибли, 16 ранены. Об этом сообщают РИА "Новости" и портал Meduza.

Портал Meduza передает, что в результате нападения, согласно последним данным, скончалось два человека — 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц. 

Еще 16 школьниц получили ранения, среди них ученицы первых классов в возрасте 6-7 лет. Состояние некоторых из девочек оценивается как критическое.

Сам атаковавший нанес себе удар и скончался от полученных ранений в больнице. Причины происшествия выясняются.

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