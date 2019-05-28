В Японии неизвестный ранил ножом группу человек, 16 из них - школьницы

В результате нападения в японском городе Кавасаки, где неизвестный набросился с ножом на людей на автобусной остановке, два человека погибли, 16 ранены. Об этом сообщают РИА "Новости" и портал Meduza.
Портал Meduza передает, что в результате нападения, согласно последним данным, скончалось два человека — 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц.
Еще 16 школьниц получили ранения, среди них ученицы первых классов в возрасте 6-7 лет. Состояние некоторых из девочек оценивается как критическое.
Сам атаковавший нанес себе удар и скончался от полученных ранений в больнице. Причины происшествия выясняются.
#UPDATE Two people, including a child, are feared killed in a mass stabbing attack that also injured 17 in the Japanese city of Kawasakihttps://t.co/XbGYPfa7mG pic.twitter.com/mbelfvNJM1— AFP news agency (@AFP) 28 мая 2019 г.