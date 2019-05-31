Сначала прическа или макияж? А сколько продержится? Ответы на самые типичные вопросы невест
Русский TVNET продолжает рубрику "Визажист знает". Лето наступает на пятки, а для любого визажиста это сезон девичников и свадеб. Невесты, свидетельницы и подружки, ловите ответы визажиста на самые типичные вопросы накануне важного торжества!
Героиня нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.
В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!
Вопрос № 1: Всегда ли нужен пробный макияж?
"Мне не нужен, он нужен больше невесте, чтобы убедиться", - начинает визажист.
"Даже если все нравится, есть время подумать, сравнить, что-то добавить, убавить.
В день свадьбы действительно нет времени уже на "а может быть, мы подрисуем стрелочку, а может быть - чуть длиннее, а может быть - чуть шире. Ой, нет, до этого было лучше",
- продолжает профи.
Нет, в и без того эмоциональный день не надо растрачивать на это силы - лучше все попробовать и продумать спокойно и заранее, заверяет Татьяна.
Вопрос № 2: За сколько времени до свадьбы необходимо делать пробный макияж?
"Чаще всего пробный макияж, чтобы он не был "впустую", к чему-то приурочен. Обычно к девичнику - у кого-то он, как по правилам, за неделю, у кого-то - за две, а то и за месяц.
Бывают и такие невесты, которые делают пробный макияж за полгода - обычно это те, кто живет за границей", - делится опытом мастер.
"Иногда делают просто на какую-то тусовку, мероприятие, в театр, на день рождения", - добавляет она.
Вопрос № 3: Сколько стоит пробный макияж?
Пробный макияж стоит столько же, сколько и "настоящий" макияж на свадьбу, потому что, по сути, делаешь все то же самое, говорит визажист.
Стоимость у всех разная - она варьирует от 15 евро по рекламе на ss.lv до 100 евро в столичных салонах. Средняя стоимость свадебного макияжа - 40 евро, если невеста приходит к мастеру сама, и 50 евро, если мастер едет на дом.
Да, это необходимо уточнять сразу -
есть мастера, которые отказываются выезжать. И если не обговорить этот момент заранее, может рухнуть вся логистика свадьбы.
Вопрос № 4: Сколько времени необходимо запланировать на визажиста?
"Я всегда советую полтора часа. Макияж занимает от 40 минут до 1 часа 15 минут - в зависимости от сложности, пожеланий, состояния кожи. И надо понимать, что невесту отвлекают.
Кто-то сидит спокойно, кого-то в телефоне постоянно дергают, что-то надо открыть, закрыть, покушать - это следует всегда учитывать",
- отмечает Татьяна.
"Плюс что-то может пойти не так, парикмахер, к примеру, может задержать. Бывает, приходишь, у вас оставлен час впритык, а там еще прикрепляют фату, и все идет не по плану..." - делится опытом мастер.
"У меня недавно было такое - невесте из-за парикмахера осталось всего 25-30 минут. Естественно, без макияжа не уйдешь, и уже делали, что могли, за это время. Благо, невеста была очень спокойная, адекватная", - вспомнила Татьяна, подведя итог: полтора часа необходимо оставлять обязательно.
"Это не значит, что макияж будет столько длиться, просто должен быть запас времени", - подчеркнула она.
Вопрос № 5: Макияж необходимо делать ДО или ПОСЛЕ парикмахера?
"Если не нужно мыть голову в собственной ванне, опуская ее вниз, то не имеет значения - можно и до, и после", - по опыту рассказывает мастер.
Но обычно все же после - уже создается прическа, и делаешь макияж, видя весь образ, добавляет она.
"Если вдруг не получается договориться с мастером,
можно, конечно, и поменять местами прическу и макияж. Но тогда - либо голова уже чистая, либо делать укладку в салоне, где есть специальная раковина",
- отмечает Татьяна.
Если прическу делают после макияжа, есть один очень важный нюанс! Он касается лака для волос: когда прическу заливают, если лак попадает на лицо, он дает такой блеск, который потом даже и не припудрить.
"Это не блеск от излишнего себума, это не пот, который ты можешь промокнуть -
ты не можешь этот блеск ни припудрить, ни специальной базой убрать - он будет блестеть, как корочка", - подчеркивает Татьяна.
Поэтому разумнее, конечно, делать прическу до - визажист снимет этот налет, ведь профессиональный макияж начинается с того, что девушке очищают лицо и только потом накладывают косметику.
"Есть, конечно, и добросовестные парикмахеры, которые используют козырьки или еще какие-то решения, тогда лак - тоже не проблема", - заключает визажист.
Вопрос № 6: Есть ли мода в свадебном макияже?
"Все очень индивидуально. Сейчас мода на свадебный макияж такова, что нет одного свадебного макияжа. Кто-то хочет стрелки, кто-то - просто быть красивой по классике жанра (классический вечерний макияж), кто-то - еще что-то", - признает Татьяна.
Однако, по ее наблюдениям, все-таки
в основном невесты предпочитают более нежные варианты - дневной-вечерний а ля классика, редко отдавая предпочтение ярким губам или "смоки".
Вопрос № 7: Сколько должен держаться свадебный макияж?
По словам мастера, свадебный макияж должен держаться столько же, сколько и любой профессиональный макияж - пока не смоешь.
"Это, конечно, очень зависит и от восприятия человека, и от ожиданий.
Я не хожу следом и не знаю, как выглядит потом, но все мне говорят: "Вообще как будто и не было длинного дня".
И до полуночи держится, и до трех ночи держится, и до утра держится, уверяет мастер. По факту - за день ничего не скатывается, не растекается, не размазывается.
"Потом некоторые невесты еще ложатся спать, либо не смывают макияж, либо смывают только тон, а глаза оставляют - на утро просыпаются, еще на второй день выходят, и гости спрашивают: "А когда ты уже успела накраситься?", - поделилась Татьяна тем, что ей обычно потом рассказывают клиентки.
Мастер отметила, что два дня отходить можно, но это, конечно, очень индивидуально:
"Я, если не смою глаза и посплю, на следующее утро их просто не продеру, они будут опухшие и красные - то есть мне проще смыть.
К тому же это вредно, но раз в жизни, наверное, можно", - заключает она.
Продолжение следует! В следующий раз мы поговорим о "летних фишечках" в косметике и не только! Знаете ли вы о жидких колготках?!
А пока все внимание на невест - подборка прекрасных вариантов макияжа, отобранных нашим профи: