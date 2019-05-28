Вт, 28.05.2019
Будет наивно полагать, что президент страны может поехать в Москву и за стаканом водки о чем-то договориться... Это наивно, это 80-е годы. Такого больше нет. Эгилс Левитс

Полосы общественного транспорта откроют для мотоциклистов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полосы для общественного транспорта смогут использовать также водители мотоциклов и мопедов, предусматривают одобренные Кабинетом министров изменения в правилах дорожного движения (ПДД).

Поправки к ПДД разработаны Министерством сообщения.

Изменения предусматривают, что автобусы и троллейбусы смогут ездить по полотну трамвайных путей и использовать соответствующие остановки для посадки и высадки пассажиров.

Как отмечает Минсообщения, во многих странах ЕС с целью оптимально использовать городскую дорожную инфраструктуру и способствовать использованию общественного транспорта такие решения уже применяются.

Также в ПДД внесен ряд других изменений, касающихся организации велосипедного движения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ