Полосы общественного транспорта откроют для мотоциклистов

Поправки к ПДД разработаны Министерством сообщения.

Изменения предусматривают, что автобусы и троллейбусы смогут ездить по полотну трамвайных путей и использовать соответствующие остановки для посадки и высадки пассажиров.

Как отмечает Минсообщения, во многих странах ЕС с целью оптимально использовать городскую дорожную инфраструктуру и способствовать использованию общественного транспорта такие решения уже применяются.