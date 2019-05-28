Полосы общественного транспорта откроют для мотоциклистов

Полосы для общественного транспорта смогут использовать также водители мотоциклов и мопедов, предусматривают одобренные Кабинетом министров изменения в правилах дорожного движения (ПДД).
Поправки к ПДД разработаны Министерством сообщения.
Изменения предусматривают, что автобусы и троллейбусы смогут ездить по полотну трамвайных путей и использовать соответствующие остановки для посадки и высадки пассажиров.
Как отмечает Минсообщения, во многих странах ЕС с целью оптимально использовать городскую дорожную инфраструктуру и способствовать использованию общественного транспорта такие решения уже применяются.
Также в ПДД внесен ряд других изменений, касающихся организации велосипедного движения.