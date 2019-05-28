"Это не ультиматум". Ушаков высказался о желании "Честь служить Риге" занять пост мэра

Лидер "Согласия" отметил, что желание ЧСР видеть в кресле мэра члена своей партии нельзя интерпретировать как ультиматум.

"Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас, на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, будет ли кандидат в мэры из ЧСР или "Согласия"", - сказал Ушаков.

Он добавил, что, несмотря на то, что избран в Европарламент, все равно будет включаться в работу Рижской думы, потому что большинство депутатов самоуправления состоит из членов "Согласия", а он является председателем партии.

Как сообщалось, ЧСР заявила, что на пост мэра Риги будет выдвигать своего кандидата, а кандидата "Согласия" поддерживать не намерена.

Если "Согласие" и ЧСР не договорятся об одном кандидате в мэры, его обязанности продолжит выполнять депутат ЧСР Олег Буров.