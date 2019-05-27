Горячий пост мэра Риги: партия "Честь служить Риге" не поддержит кандидата от "Согласия"

ЧСР уже на прошлой неделе сообщила, что предложит на пост мэра Риги кандидата от своей партии.

Выдвинуть конкретных претендентов ЧСР планирует на расширенном заседании партии 28 мая, однако на данный момент самым вероятным претендентом на этот пост считается и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, ЧСР о своей позиции информировала коллег из "Согласия", которые в течение следующих нескольких дней должны будут решить, поддержать ли кандидата от партии ЧСР.

По неофициальной информации, в случае, если место мэра займет член ЧСР, обе должности вице-мэров будут отданы "Согласию".

Как один из депутатов, который мог бы сохранить свое место в думе, упоминается вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие"), однако потенциальными кандидатами на эту должность являются Байба Розентале ("Согласие") и Сандис Бергманис ("Согласие").

Дата проведения выборов нового мэра Риги пока не известна.

Если "Согласие" и ЧСР не придут с соглашению по поводу кандидата на этот пост, Буров продолжит выполнять обязанности председателя Рижской думы.

Закон "О самоуправлениях" гласит, что, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, Сейм может распустить нынешнюю думу.