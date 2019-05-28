Буров или Турлайс? "Честь служить Риге" все же не договорилась о кандидате в мэры

Думская фракция предложила выдвинуть Дайниса Турлайса и придерживается этого решения.

Отмечается, что члены партии обсуждали этот вопрос за закрытыми дверьми более двух часов.

Как выяснила LETA, мнения разделились - часть членов партии хочет выдвигать на должность мэра столицы и.о. мэра Риги Олега Бурова, который "смог взять на себя ответственность в трудные времена". В то же время другая часть предлагает довериться решению фракции, отмечая, что политически Турлайс - более подходящий кандидат, а Буров мог бы продолжать работать в качестве вице-мэра.

Сам Буров заявил членам своей партии, что больше полезных дел для города он может сделать, находясь, например, на должности вице-мэра.

Не баллотироваться на должность мэра - его личное решение, сказал Буров.

Председатель правления ЧСР Андрис Америкс предложил объявить в заседании паузу до 10.30 часов среды, чтобы завтра принять окончательное решение.

Отметим, что на данный момент, Турлайс - руководитель Комиссии по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

В прошлом Дайнис Турлайс 1950-го года рождения - экс-командующий Национальными вооруженными силами Латвии и полковник латвийской армии. Также был министром внутренних дел и советником премьер-министра Вилиса Криштопанса по вопросам обороны и внутренних дел. Был членом партий Latvijas ceļš, Mūsu Latvija, ЗаПЧЕЛ и Латвийской Первой партии.

Как сообщалось ранее, если партия "Согласие" выдвинет своего кандидата на пост мэра Риги, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) его не поддержит.

ЧСР уже на прошлой неделе сообщила, что предложит на пост мэра Риги кандидата от своей партии.

До сегодняшнего дня самым вероятным претендентом на этот пост считался и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, ЧСР о своей позиции информировала коллег из "Согласия", которые в течение следующих нескольких дней должны будут решить, поддержать ли кандидата от партии ЧСР.

По неофициальной информации, в случае, если место мэра займет член ЧСР, обе должности вице-мэров будут отданы "Согласию". Как один из депутатов, который мог бы сохранить свое место в думе, упоминается вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие"), однако потенциальными кандидатами на эту должность являются Байба Розентале ("Согласие") и Сандис Бергманис ("Согласие").

Дата проведения выборов нового мэра Риги пока не известна.

Лидер "Согласия" Нил Ушаков отметил, что желание ЧСР видеть в кресле мэра члена своей партии нельзя интерпретировать как ультиматум.

"Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас, на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, будет ли кандидат в мэры из ЧСР или "Согласия"", - сказал Ушаков.

Если "Согласие" и ЧСР не придут с соглашению по поводу кандидата на этот пост, Буров продолжит выполнять обязанности председателя Рижской думы.

Закон "О самоуправлениях" гласит, что, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, Сейм может распустить нынешнюю думу.