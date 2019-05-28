Вт, 28.05.2019
Решение Google относится только к будущему оборудованию, но не к уже произведенному и доступному на рынке. Поэтому у клиентов, которые в настоящее время используют телефоны Huawei, нет причин для беспокойства. Оскар Фирманис, представитель Tele2

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Михаил Саакашвили

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, со ссылкой на соответствующий указ на сайте главы государства сообщила Meduza.

Позднее Саакашвили заявил, что прилетит в Киев 29 мая.

Он поблагодарил Владимира Зеленского за возвращение украинского гражданства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал Саакашвили в социальной сети Facebook.

Отмечается, что Саакашвили написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины через два дня, после того как новый президент вступил в должность.

Напомним, Саакашвили был лишен гражданства Украины в 2017 году, когда находился в Польше. При помощи своих сторонников ему удалось прорваться через польско-украинскую границу; позже он был задержан и депортирован.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ