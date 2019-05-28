Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство

Отмечается, что Саакашвили написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины через два дня, после того как новый президент вступил в должность.

Напомним, Саакашвили был лишен гражданства Украины в 2017 году, когда находился в Польше. При помощи своих сторонников ему удалось прорваться через польско-украинскую границу; позже он был задержан и депортирован.