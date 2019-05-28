Взяв на себя ответственность за результаты "Прогрессивных", Путнис покинул пост главы партии

Взяв на себя политическую ответственность за результаты партии "Прогрессивные" на выборах Европейского парламента, должность ее председателя решил покинуть Роберт Путнис. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
Политик выразил благодарность членам партии, сторонникам, спонсорам и избирателям, которые голосовали за нее.
Путнис отметил, что в руководство "Прогрессивных" должны прийти люди, которые "ставят цели и берут на себя политическую ответственность по их достижению".
Он подчеркнул, что партии нужно готовиться к предусмотренным в 2021 году муниципальным выборам. Он не исключает, что будет просить повторный мандат у "Прогрессивных", но хочет прийти к такому решению вместе с товарищами по партии.
На состоявшихся 25 мая выборах в Европарламент за "Прогрессивных" проголосовало 2,9% избирателей.