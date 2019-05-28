Вт, 28.05.2019
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Взяв на себя ответственность за результаты "Прогрессивных", Путнис покинул пост главы партии

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Роберт Путнис

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Взяв на себя политическую ответственность за результаты партии "Прогрессивные" на выборах Европейского парламента, должность ее председателя решил покинуть Роберт Путнис. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

Политик выразил благодарность членам партии, сторонникам, спонсорам и избирателям, которые голосовали за нее.

Путнис отметил, что в руководство "Прогрессивных" должны прийти люди, которые "ставят цели и берут на себя политическую ответственность по их достижению".

Он подчеркнул, что партии нужно готовиться к предусмотренным в 2021 году муниципальным выборам. Он не исключает, что будет просить повторный мандат у "Прогрессивных", но хочет прийти к такому решению вместе с товарищами по партии.

На состоявшихся 25 мая выборах в Европарламент за "Прогрессивных" проголосовало 2,9% избирателей.

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