Взяв на себя ответственность за результаты "Прогрессивных", Путнис покинул пост главы партии

Путнис отметил, что в руководство "Прогрессивных" должны прийти люди, которые "ставят цели и берут на себя политическую ответственность по их достижению".

Он подчеркнул, что партии нужно готовиться к предусмотренным в 2021 году муниципальным выборам. Он не исключает, что будет просить повторный мандат у "Прогрессивных", но хочет прийти к такому решению вместе с товарищами по партии.