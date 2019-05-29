ЧП в Валмиере: молодой велосипедист врезался в поезд и погиб

В понедельник, 27 мая, в 18:18 в Валмиере на улице Гайдес некий мужчина 1983 года рождения будучи за рулем велосипеда, не был достаточно осторожен и проигнорировал почти все правила дорожного движения вблизи железной дороги, что закономерно привело к трагическим последствиям.

Неизвестный 36-летний велосипедист, не обращая внимания на рельсы, врезался в поезд весом в несколько тонн.

Начальник участка полиции Валмиеры Андрис Штеймакс рассказал, что возбуждено уголовное дело, однако многое указывает на то, что это был просто несчастный случай.

Полиция говорит, что велосипедист допустил роковую ошибку, не посмотрев по сторонам, а также слушая в наушниках музыку.

"Мужчина ехал на велосипеде во время дождя, когда затруднена видимость. Также выглядит так, что он слушал музыку: он не слышал звуковых сигналов, которые дал водитель поезда, таким образом, он врезался в поезд", - рассказал Штеймакс.

Также жители, пересекающие дорогу изо дня в день, говорят, что и не такое видели. Чаще всего именно молодые люди пренебрегают своей жизнью и игнорируют все, что написано. Кроме того, неправильно построенная инфраструктура позволяет это.