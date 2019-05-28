В Видземе в результате ДТП скончался велосипедист

27 мая в Видземе в результате аварий погиб один велосипедист, а еще один получил травмы. Об этом сообщает представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
В понедельник в 18:18 в Валмиере на улице Гайдес некий мужчина 1983 года рождения будучи за рулем велосипеда, не был достаточно осторожен пересекая железную дорогу. В результате произошло столкновение с едущим поездом.
Водитель велосипеда скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
В свою очередь в Цесисе в 7:40 на перекрестке улиц Ата Кронвалда и Вайвес мужчина не уступил дорогу водителю велосипеда, в результате чего произошло столкновение, где пострадал велосипедист.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших - один пешеход и четыре велосипедиста.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 10 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости на водителей оформлен 191 протокол.
В целом полиция за прошедшие сутки оформила 459 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.