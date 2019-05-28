В Видземе в результате ДТП скончался велосипедист

В понедельник в 18:18 в Валмиере на улице Гайдес некий мужчина 1983 года рождения будучи за рулем велосипеда, не был достаточно осторожен пересекая железную дорогу. В результате произошло столкновение с едущим поездом.

Водитель велосипеда скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

В свою очередь в Цесисе в 7:40 на перекрестке улиц Ата Кронвалда и Вайвес мужчина не уступил дорогу водителю велосипеда, в результате чего произошло столкновение, где пострадал велосипедист.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших - один пешеход и четыре велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 10 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости на водителей оформлен 191 протокол.