Смотрите, кто станет новой первой леди Латвии
Сегодня Сейм Латвии избрал президентом страны судью Европейского союза Эгила Левитса. Госпожа Андра Левита - гинеколог. У них двое взрослых детей - Линардс и Индра.
Свою личную жизнь Эгилс Левитс не афиширует в соцсетях, его супруга тоже пока мало известна общественности.
Четыре года назад, когда Эгилс Левитс состязался на выборах с Раймондом Вейонисом, в беседе с TVNET Андра призналась, что приятно взволнована.
"Я знаю, кто лучший! Если он (Левитс) станет президентом страны, я буду выполнять свои обязанности" - сказала она тогда.
Эгилс Левитс рассказывал СМИ, что познакомился с Андрой вечером на Лиго в Аннаберге, недалеко от Бонна. Лето он любит проводить с семьей в сельской местности Латвии. Мама Андры из Латгалии, поэтому семья нередко встречается 15 августа в Аглоне. Родители Эгила - из Курземе и Земгале.