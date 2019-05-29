Смотрите, кто станет новой первой леди Латвии

Свою личную жизнь Эгилс Левитс не афиширует в соцсетях, его супруга тоже пока мало известна общественности.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Четыре года назад, когда Эгилс Левитс состязался на выборах с Раймондом Вейонисом, в беседе с TVNET Андра призналась, что приятно взволнована.

"Я знаю, кто лучший! Если он (Левитс) станет президентом страны, я буду выполнять свои обязанности" - сказала она тогда.