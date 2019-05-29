Смотрите: 40-летняя звезда "Интернов" освоила эротические танцы на пилоне

В подписи к откровеному ролику 40-летняя актриса объяснила, почему выбрала именно это танцевальное направление: "...Рекомендую пилон всем, кто хочет подтянуть фигуру, научиться пластично двигаться. В пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит".