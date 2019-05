Смотрите: 40-летняя звезда "Интернов" освоила эротические танцы на пилоне

View this post on Instagram

Танцуют все! Рекомендую пилон всем кто хочет подтянуть фигуру, научиться пластично двигаться, в пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит. Хореограф-вдохновительница @ritamajskaya Оператор @kirill_arkharov Грим @mrs.saenko #пилон #танецнашесте #poledancer #светланакамынина