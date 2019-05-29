Смотрите: 40-летняя звезда "Интернов" освоила эротические танцы на пилоне
Российская актриса театра и кино Светлана Камынина, особенно запомнившаяся зрителям по роли главврача в популярном сериале "Интерны", как выяснилось, уже три месяца занимается танцами на пилоне. И, стоит признать, результат фантастический!
На днях звезда "Интернов" сразила наповал подписчиков, опубликовав в своем Instagram-аккаунте черно-белое видео, на котором эротично танцует у шеста.
В подписи к откровеному ролику 40-летняя актриса объяснила, почему выбрала именно это танцевальное направление: "...Рекомендую пилон всем, кто хочет подтянуть фигуру, научиться пластично двигаться. В пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит".
Приятно удивленные поклонники поспешили выразить свой восторг от увиденного: "Огоооооооонь! Фигурка просто супер!!!!! Так держать!",
"Вот это ахренеть как круто!", "Блин, вот это да!", "Нет слов, секси", "Крутяк", "Залипла, раз 5 на повторе просмотрела", "Огонь!", "Шикарное тело! Классный танец!",
"Пилон всем возрастам покорен", "Как работать-то теперь?!" - пишут в комментариях.
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Танцуют все! Рекомендую пилон всем кто хочет подтянуть фигуру, научиться пластично двигаться, в пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит. Хореограф-вдохновительница @ritamajskaya Оператор @kirill_arkharov Грим @mrs.saenko #пилон #танецнашесте #poledancer #светланакамынина