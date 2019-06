Знаете ли вы о жидких колготках?! Летние "фишечки" для девушек

Мода на цветные реснички

Тенденция этого лета - яркие реснички, накрашенные цветной тушью. Эта тенденция уже была в конце 90-х - начале 2000-х и последние пару лет снова возвращается к нам весной и летом. Она даже коснулась и наращивания ресничек - теперь модно вставлять немного цветных ресничек - то есть, вклеил черные и пару синеньких, черные и пару фиолетовых, рассказывает Татьяна.

"Летом действительно хочется красок, чего-то более интересного, и это легкий способ позволить себе "поиграться, побаловаться". Это просто - накрасил цветной тушью ресницы, и вот у тебя новый образ", - отмечает она.

Но в этом деле важно правильно подобрать тушь под свой цвет глаз. Нет, точно не надо брать к зеленым глазам зеленую тушь, к синим - синюю и так далее.

Например, чтобы усилить цвет зеленых глаз - необходимо брать фиолетовую тушь или тушь с фиолетовыми, красноватыми оттенками, на контрасте это очень выигрышно смотрится.

ФОТО: pinterest.com

Голубые глазки максимально усилит, конечно, оранжевый, но с оранжевой тушью все сложно, поэтому можно выбрать золотую, например, YVES SAINT LAURENT такую предлагает. Очень красиво подчеркнет голубые глаза и зеленая тушь, фиолетовая, бирюзовая, жёлтая.

На карих глазах очень красиво смотрится синяя и фиолетовая тушь, для распространенных серых глаз - голубая тушь, бирюзовая, сиреневая.

Но! Это лишь очень общие ориентиры, так как все зависит от преобладающего оттенка глаз.

На сегодняшний день во многих косметических брендах есть линейки цветных тушей - у NYX, Make Up For Ever, Vivienne Sabo, Mac, Pupa, Inglot, Clinique, YSL.

Тушь отличается не только по цвету, но и по насыщенности:

Если вы боитесь ярких цветов или цвет вашей радужной оболочки не имеет чистого оттенка, лучше выбирать приглушенные цвета, такие как темно-синий navy, темно-зеленый, коричневый с красным подтоном, темно-фиолетовый, то есть - глубокие, но неяркие цвета.

Если ваш цвет глаз сам по себе достаточно яркий и чистый, можно смело использовать более броские оттенки.

Необходимо помнить - если ваш белок глаза имеет желтоватый оттенок, то синия и фиолетовая тушь его усилит ещё больше. Если в глазах много красных сосудов, у вас красноватая слизистая, то зелёная тушь также усилит все красные оттенки и соответственно усталость глаз.

ФОТО: pinterest.com

Два слова о бронзере...

Тем, кто хочет подчеркнуть полученный загар, или тем, кому не хватает загара - поможет бронзер, советует Татьяна.

Что такое бронзер? Это пудра с эффектом загара, чаще всего она в жатом, компактном виде, бывает с блестками, бывает матовой, водоустойчивой.

Как наносить бронзер? Правильно - на щечки на подобии как и румяна, на выступающие скулы, а остаточки на выступающие участки лба - верхние точки боковых поверхностей, немножечко на подбородок, немножечко на кончик носика, переносицу - то есть те места, на которые больше всего попадает солнце, когда мы загораем.

Таким образом, у кого был загар - тому бронзер его подчеркнет, у кого не было - лицо просто будет более свежее и сияющее.

Эксперт советует бронзер от Kiko (около 25 евро, но в Латвии не продается), хорош и Dior (около 50 евро), который теперь доступен в недавно открывшемся торговом центре Akropole, водостойкий предлагает Make Up For Ever.

38,50 евро в салоне Poetica ФОТО: Пресс-фото

Напомним, героиня нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.

ФОТО: Из личного архива В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!