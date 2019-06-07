Знаете ли вы о жидких колготках?! Летние "фишечки" для девушек

Ура, лето! Солнце, море, пляж... Именно так хочется продолжить ассоциативный ряд. А еще лето - это вредный ультрафиолет, излишняя потливость и ноги, которые не всегда готовы к "голому сезону". В рамках рубрики "Визажист знает" рассказываем о "летних фишечках" - продуктах, которые помогут встретить пляжный сезон во всеоружии.
Ноги, ноги, ноги...
Настоящая находка на сегодня - это "жидкие колготки" - средство, которое наносится на ножки для того, чтобы они смотрелись красивее, ровнее, прикрывая дефекты и веночки. После нанесения ноги приобретают красивый ровный тон, при этом интенсивность цвета можно найти разную.
"Сложно сказать, когда это веяние пришло. Конечно, закрашивать что-то на теле придумали давно - тот же тональный крем Face&Body был на это заточен, ведь это гелиевая текстура, устойчивая к воде. Пловчихам наносили на руки, на ноги, на тело, чтобы это красиво смотрелось как в бассейне, так и в кадре.
То есть наносить на тело продукты выравнивания как таковые не в новинку, но теперь появились более адаптированные решения, которые доступны на рынке для повседневного использования "простых людей"", - поделилась наш эксперт, профессиональный визажист Татьяна Григорьева.
По ее мнению, нельзя взять любое тональное средство и нанести его на ноги - это будет неравномерно, неустойчиво, может пачкать одежду.
"Жидкие колготки" в свою очередь - это специальные средства, которые тонируют кожу, но при этом не оставляют следов.
Одним словом, это отличное решение для летнего сезона, когда мы все больше оголяем тело, ножки, и даже если еще нет загара, этот продукт нацелен на улучшение визуального восприятия.
Чтобы не быть голословными, вот несколько конкретных продуктов, отобранных нашим экспертом:
1) Liquid Tights от Helen Gold - одно из лучших средств! (По опыту - оплата производится через PayPal, есть доставка в Ригу. Стоимость 1290 рублей (около 18 евро) и за доставку около 10 евро).
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2) Charlotte Tilbury Super Model Body. (Можно приобрести на сайте www.cultbeauty.co.uk, стоимость около 50 евро).
3) Red Carpet Kolour - Body Glow. (Можно приобрести в интернет-магазинах по цене около 45 евро).
"Лайфхак" для лица
Как отмечает наш эксперт, летом хочется использовать поменьше косметики на лице, быть более обнаженными... Поэтому профессионал советует простой "лайфхак" - взять капельку своего тонального средства, капельку повседневного крема по уходу и капельку жидкого хайлайтера - замешать все и распределить по лицу тоненьким слоем.
Таким образом получается, что лицо тонируется и выравнивается, но при этом тон легкий, эффект - оттеночный, с легким сиянием.
"Конечно, это не решение для человека с угревой сыпью, но для среднестатистической девушки - отличный вариант пережить лето, не покупая специальные облегченные летние продукты", - отмечает Татьяна.
Король лета - фильтр SPF 50
"Летом на лице необходимо использовать продукты с содержанием SPF 50 - кто себя любит и бережет, и не засорил голову предрассудками, что "тогда ничего не загорит" - это обязательно", - убеждена профессионал.
"Все загорит, просто более бережно", - уверяет Татьяна.
"Курочки, которые любят жарятся, могут игнорировать, но это крайне важный продукт летом", - подчеркивает она.
"Мой абсолютный фаворит - это La Roche Posay - тончайший флюид из всех, что я встречала.
Ведь продукты с SPF 50 обычно такие белесые, густые, могут забиваться в порочки, подчеркивать сухость, как правило, очень вязкие, и у кого жирная или комбинированная кожа, те сразу чувствуют эту липкость и хотят тут же смыть. Но продукт от La Roche Posay - колоссален, никакой тягучести и 100% защита", - отмечает визажист.
"Многие пугаются, так всего много - и дневной крем, и тонирующее средство, и SPF - но я могу сказать, что надо всего по чуть-чуть, все тоненьким слоем, тогда ты не чувствуешь этого", - добавляет она.
Порядок такой: сначала умывание, потом тонизирование, повседневный крем, после SPF, потом тонирующее средство.
"Конечно, в повседневных кремах и тонирующих есть "какой-то SPF", но какой-то это все так себе", - признает она.
"Мне летом хватает флюида La Roche Posay - я его наношу вместо крема.
Сверху могу запросто сделать макияж, при этом я не чувствую ни липкости, ни тяжести - я не люблю ничего лишнего на своем лице, и это гарантированный вариант, который не придает тяжести", - советует Татьяна.
Акцент на влагоустойчивые продукты
Конечно, летом необходимо отдавать предпочтение влагоустойчивым продуктам, так как жара - мы отдыхаем у воды, в целом больше потеем, признает эксперт.
"Казалось бы, это очевидное решение, но почему-то не все к нему приходят и часто жалуются, что карандаш течет и брови "не держатся".
Поэтому, конечно, предпочтительнее использовать специальные водостойкие карандаши для глаз, для бровей и для губ", - говорит она.
По ее наблюдениям, идеальный продукт для лета - это Make Up For Ever Aqua Brow (Waterproof Eyebrow Corrector) - его можно нанести и поярче для любительниц перманентного макияжа, и как легенькую тень. В принципе им же можно создать тень вдоль ресничек, он универсальный, отмечает Татьяна.
В целом от лишней потливости можно спасаться матирующими салфетками, которые словно папирус вбирают в себя влагу. Эксперт советует "Oil Control film" от Clean&Clear, есть хорошие у MAC, NYX.
Профессионалы пользуются фиксаторами для устойчивости макияжа, например, Mist & Fix от Make Up For Ever (26 евро в салоне Poetica), MAC (20 евро в сети Douglas), All Night Setting Spray от Urban Decay (32,99 евро в сети Douglas).
Мода на цветные реснички
Тенденция этого лета - яркие реснички, накрашенные цветной тушью. Эта тенденция уже была в конце 90-х - начале 2000-х и последние пару лет снова возвращается к нам весной и летом. Она даже коснулась и наращивания ресничек - теперь модно вставлять немного цветных ресничек - то есть, вклеил черные и пару синеньких, черные и пару фиолетовых, рассказывает Татьяна.
"Летом действительно хочется красок, чего-то более интересного, и это легкий способ позволить себе "поиграться, побаловаться". Это просто - накрасил цветной тушью ресницы, и вот у тебя новый образ", - отмечает она.
Но в этом деле важно правильно подобрать тушь под свой цвет глаз. Нет, точно не надо брать к зеленым глазам зеленую тушь, к синим - синюю и так далее.
Например, чтобы усилить цвет зеленых глаз - необходимо брать фиолетовую тушь или тушь с фиолетовыми, красноватыми оттенками, на контрасте это очень выигрышно смотрится.
Голубые глазки максимально усилит, конечно, оранжевый, но с оранжевой тушью все сложно, поэтому можно выбрать золотую, например, YVES SAINT LAURENT такую предлагает. Очень красиво подчеркнет голубые глаза и зеленая тушь, фиолетовая, бирюзовая, жёлтая.
На карих глазах очень красиво смотрится синяя и фиолетовая тушь, для распространенных серых глаз - голубая тушь, бирюзовая, сиреневая.
Но! Это лишь очень общие ориентиры, так как все зависит от преобладающего оттенка глаз.
На сегодняшний день во многих косметических брендах есть линейки цветных тушей - у NYX, Make Up For Ever, Vivienne Sabo, Mac, Pupa, Inglot, Clinique, YSL.
Тушь отличается не только по цвету, но и по насыщенности:
- Если вы боитесь ярких цветов или цвет вашей радужной оболочки не имеет чистого оттенка, лучше выбирать приглушенные цвета, такие как темно-синий navy, темно-зеленый, коричневый с красным подтоном, темно-фиолетовый, то есть - глубокие, но неяркие цвета.
- Если ваш цвет глаз сам по себе достаточно яркий и чистый, можно смело использовать более броские оттенки.
Необходимо помнить - если ваш белок глаза имеет желтоватый оттенок, то синия и фиолетовая тушь его усилит ещё больше. Если в глазах много красных сосудов, у вас красноватая слизистая, то зелёная тушь также усилит все красные оттенки и соответственно усталость глаз.
Два слова о бронзере...
Тем, кто хочет подчеркнуть полученный загар, или тем, кому не хватает загара - поможет бронзер, советует Татьяна.
Что такое бронзер? Это пудра с эффектом загара, чаще всего она в жатом, компактном виде, бывает с блестками, бывает матовой, водоустойчивой.
Как наносить бронзер? Правильно - на щечки на подобии как и румяна, на выступающие скулы, а остаточки на выступающие участки лба - верхние точки боковых поверхностей, немножечко на подбородок, немножечко на кончик носика, переносицу - то есть те места, на которые больше всего попадает солнце, когда мы загораем.
Таким образом, у кого был загар - тому бронзер его подчеркнет, у кого не было - лицо просто будет более свежее и сияющее.
Эксперт советует бронзер от Kiko (около 25 евро, но в Латвии не продается), хорош и Dior (около 50 евро), который теперь доступен в недавно открывшемся торговом центре Akropole, водостойкий предлагает Make Up For Ever.
Напомним, героиня нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.
В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!
Продолжение следует! В следующий раз мы поговорим об особенностях возрастного макияжа!