Рижские коты Кузя и Мурис продолжат жить в думе, заявил кандидат в мэры Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР).
Вопрос о котах задал депутат Угис Ротбергс ("Единство"). Турлайс, иронизируя, ответил, что коты не имеют политической принадлежности, и он не собирается их выгонять.
"Животные прижились тут", - добавил Турлайс.
Кузю и Муриса экс-мэр Риги Нил Ушаков, избранный в Европарламент, привез котов в думу из приюта в 2009 году, тем самым призывая население активнее брать домой приютских животных.
Одному коту дано латышское, другому - русское имя.