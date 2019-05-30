Чт, 30.05.2019
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Рижские коты Кузя и Мурис продолжат жить в думе

Мурис и Кузя

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Рижские коты Кузя и Мурис продолжат жить в думе, заявил кандидат в мэры Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР).

Вопрос о котах задал депутат Угис Ротбергс ("Единство"). Турлайс, иронизируя, ответил, что коты не имеют политической принадлежности, и он не собирается их выгонять.

"Животные прижились тут", - добавил Турлайс.

Кузю и Муриса экс-мэр Риги Нил Ушаков, избранный в Европарламент, привез котов в думу из приюта в 2009 году, тем самым призывая население активнее брать домой приютских животных.

Одному коту дано латышское, другому - русское имя.

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