Зеленский назначил на должность уже второго человека, связанного с олигархом Коломойским

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", – сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Почему избран именно Донец не сообщается. По данным издания "Страна.ua", Донец долгое время был телохранителем Коломойского.

В распоряжении Reuters есть фотографии по меньше мере с шести случаев, когда Коломойский и Донец были замечены вместе. Ни один из них не прокомментировали агентству, знакомы ли они между собой.

Также Reuters напоминает, что в этом месяце главой администрации президента Украины Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был личным адвокатом и внештатным советником Коломойского.

Отмечается, что Зеленский выступает против коррупции, однако с момента вступления в должность его критикуют за связи с Коломойским - одним из богатейших людей Украины, который спорит с правительством страны о контроле над крупнейшим займодателем Украины PrivatBank.

Исследовательские журналисты Украины выяснили, что за последние два года Зеленский 14 раз отправлялся в Женеву и Тель-Авив, где проживает Коломойский, пишет Politico.

По информации, обобщенной порталом Meduza, Игорь Коломойский владеет группой Privat и медиахолдингом "1+1 медиа".

В 2016 году правительство Украины объявило о национализации крупнейшего частного банка страны PrivatBank, принадлежащего Коломойскому. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка, после чего покинул Украину.

В апреле 2019 года киевский суд признал, что национализация PrivatBank была проведена с нарушениями.