Пт, 31.05.2019
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"Я была поганой, грязной...": Гузеева рассказала про жизнь с мужем-алкоголиком

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева во время эфира телешоу "Давай поженимся" рассказала о тяжелой жизни с супругом, который употреблял алкоголь и наркотики. Артистка призналась, что сама тогда сильно выпивала. Муж ее избивал гантелями и был настоящим садистом. Но Гузеева призналась, что смогла вырваться из этого порочного круга и вылечиться. 

Такой откровенный разговор возник во время последней передачи, где героиней стала 34-летняя Наталья, которая рассказала, как боролась с пагубной привычкой. Гузеева проявила сочувствие к женщине и поделилась своей историей. 

"Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке... Я в этом жила!", - подчеркнула телеведущая. 

Это был брак с Ильей, который оказался алкоголиком и наркоманом. Актриса рассказала, что вместе с ним пила, ругалась и терпела побои.

"Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо - не убил...

Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей", - эмоционально вспомнила Лариса. 

Гузеева поняла,что надо это как-то остановить, хотя они с супругом дрались, а потом мирились. Актрисе казалось, что любой день может быть последним. 

"Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: "Господи, если выживу — уйду". Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду"", - отметила она. 

Напомним, звезда "Жестокого романса" ушла от Ильи в 1991 году. Позже бывший муж Гузеевой скончался от передозировки. Лариса отметила, что от пагубного пристрастия она не смогла избавиться сразу. Это был длительный процесс излечения. 

Ранее сын Ларисы Гузеевой женился на своей давней возлюбленной.

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