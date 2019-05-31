"Я была поганой, грязной...": Гузеева рассказала про жизнь с мужем-алкоголиком

Такой откровенный разговор возник во время последней передачи, где героиней стала 34-летняя Наталья, которая рассказала, как боролась с пагубной привычкой. Гузеева проявила сочувствие к женщине и поделилась своей историей.

"Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке... Я в этом жила!", - подчеркнула телеведущая.

Это был брак с Ильей, который оказался алкоголиком и наркоманом. Актриса рассказала, что вместе с ним пила, ругалась и терпела побои.

"Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо - не убил...

Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей", - эмоционально вспомнила Лариса.

Гузеева поняла,что надо это как-то остановить, хотя они с супругом дрались, а потом мирились. Актрисе казалось, что любой день может быть последним.

"Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: "Господи, если выживу — уйду". Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду"", - отметила она.

Напомним, звезда "Жестокого романса" ушла от Ильи в 1991 году. Позже бывший муж Гузеевой скончался от передозировки. Лариса отметила, что от пагубного пристрастия она не смогла избавиться сразу. Это был длительный процесс излечения.