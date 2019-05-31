Пропавшая без вести Элита Янсоне найдена мертвой

Три дня назад, 28 мая, Управление Рижского региона Госполиции объявило о поиске без вести пропавшей Элиты Янсоне 1958 года рождения. К сожалению, 31 мая женщина была найдена без признаков жизни, сообщается на странице Госполиции в социальной сети Facebook.
Как сообщается в размещенном полицией посте, при розыскных действиях женщина была найдена без признаков жизни.
Полицейские выражают благодарность всем, кто помогал в поиске, предоставлял информацию и делился новостью.
Как сообщалось ранее, женщина вышла из дома в Юрмале около шести часов вечера 27 мая и не вернулась.