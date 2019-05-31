Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Пропавшая без вести Элита Янсоне найдена мертвой

ФОТО: Valsts policija/Facebook

​Три дня назад, 28 мая, Управление Рижского региона Госполиции объявило о поиске без вести пропавшей Элиты Янсоне 1958 года рождения. К сожалению, 31 мая женщина была найдена без признаков жизни, сообщается на странице Госполиции в социальной сети Facebook. 

Как сообщается в размещенном полицией посте, при розыскных действиях женщина была найдена без признаков жизни.

Полицейские выражают благодарность всем, кто помогал в поиске, предоставлял информацию и делился новостью.

Как сообщалось ранее, женщина вышла из дома в Юрмале около шести часов вечера 27 мая и не вернулась.  

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