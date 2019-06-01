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18+! Топлес-вечеринка в бассейне в Майами
Майами считается местом, где часто спокойные выходные под пальмами сменяются сумасшедшими вечеринками с шампанским в бассейне. В этот раз миф оказался правдой!
Особенно горячей тусовкой стала Topless Pool Party, или вечеринка в бассейне, на которую надо было явиться с голой грудью. Дамы с удовольствием использовали эту возможность искупаться и показать свои прелести другим и жюри вечеринки.
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Фотогалерея: Topless Pool Party в Майами