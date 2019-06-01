Вс, 2.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

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18+! Топлес-вечеринка в бассейне в Майами
Зажгли не по-детски!

ФОТО: ZUMAPRESS

Майами считается местом, где часто спокойные выходные под пальмами сменяются сумасшедшими вечеринками с шампанским в бассейне. В этот раз миф оказался правдой!

Особенно горячей тусовкой стала Topless Pool Party, или вечеринка в бассейне, на которую надо было явиться с голой грудью. Дамы с удовольствием использовали эту возможность искупаться и показать свои прелести другим и жюри вечеринки.

Смотри фото!

Фотогалерея: Topless Pool Party в Майами

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