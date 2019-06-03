Пн, 3.06.2019
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Поиски пропавших альпинистов: в Гималаях обнаружены пять трупов

ФОТО: Pixabay

С помощью вертолета на вершине Гималаев Нанда-Деви найдены пять трупов, сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ. 

Найденные тела, скорее всего, принадлежат без вести пропавшим альпинистам, которых разыскивают с того момента, как они не вернулись в лагерь. В составе экспедиционной группы было четверо британцев, двое американцев, одна гражданка Австралии и один гражданин Индии. 

"Эти тела находятся именно там, куда могли отправиться разыскиваемые нами альпинисты", - рассказал журналистам AFP приближенный к поискам источник. 

На данный момент власти пытаются оценить ситуацию и найти способ, с помощью которого можно поднять обнаруженные тела из скалистого места, где не может приземлиться вертолет. 

Сообщается, что в месте, где альпинисты разбили временный лагерь, возможно, обвалилась лавина. 

Поисковая операция началась в субботу, 1 июня, однако была приостановлена в тот же день из-за опасных погодных условий. Поиски были возобновлены в воскресенье, 2 июня. Кроме того к операции присоединились два вертолета военно-воздушных сил Индии.

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