Поиски пропавших альпинистов: в Гималаях обнаружены пять трупов

Найденные тела, скорее всего, принадлежат без вести пропавшим альпинистам, которых разыскивают с того момента, как они не вернулись в лагерь. В составе экспедиционной группы было четверо британцев, двое американцев, одна гражданка Австралии и один гражданин Индии.

"Эти тела находятся именно там, куда могли отправиться разыскиваемые нами альпинисты", - рассказал журналистам AFP приближенный к поискам источник.

На данный момент власти пытаются оценить ситуацию и найти способ, с помощью которого можно поднять обнаруженные тела из скалистого места, где не может приземлиться вертолет.

Сообщается, что в месте, где альпинисты разбили временный лагерь, возможно, обвалилась лавина.