Поиски пропавших альпинистов: в Гималаях обнаружены пять трупов

С помощью вертолета на вершине Гималаев Нанда-Деви найдены пять трупов, сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ.
Найденные тела, скорее всего, принадлежат без вести пропавшим альпинистам, которых разыскивают с того момента, как они не вернулись в лагерь. В составе экспедиционной группы было четверо британцев, двое американцев, одна гражданка Австралии и один гражданин Индии.
"Эти тела находятся именно там, куда могли отправиться разыскиваемые нами альпинисты", - рассказал журналистам AFP приближенный к поискам источник.
На данный момент власти пытаются оценить ситуацию и найти способ, с помощью которого можно поднять обнаруженные тела из скалистого места, где не может приземлиться вертолет.
Сообщается, что в месте, где альпинисты разбили временный лагерь, возможно, обвалилась лавина.
Поисковая операция началась в субботу, 1 июня, однако была приостановлена в тот же день из-за опасных погодных условий. Поиски были возобновлены в воскресенье, 2 июня. Кроме того к операции присоединились два вертолета военно-воздушных сил Индии.