Видео Поджигают все подряд: жители социального дома в постоянном страхе

В последние дни жители дома вынуждены мириться с пожарами - пламя и дым все чаще омрачают их повседневную жизнь. В одном из недавних случаев пожарные были вызваны на место из-за загоревшейся входной двери в одной из квартир.

"Они поднимали лестницу на пятый этаж", - рассказывает житель второго этажа по имени Алвис.

Наиболее серьезный пожар произошел в один из дней, когда огонь бушевал в квартире на втором этаже.

Тревога местных жителей за свою безопасность усиливается - регулярные поджоги не позволяют почувствовать себя в безопасности ни на минуту. Кроме того, поджигатели нередко не ограничиваются только огнем, но и проникают в квартиры в поисках чего-нибудь ценного.

"Мы спим вполглаза, потому что не знаем, проснемся ли", - говорит Ивета.

Подробности - в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā