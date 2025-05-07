Видео Поджигают все подряд: жители социального дома в постоянном страхе

Социальный дом на улице Фабрикас в Вентспилсе среди местных жителей приобрел репутацию "черной точки". Здесь неоднократно происходили поджоги, а кражи стали обыденностью. Хотя на некоторое время число пожаров снизилось, поджигатели снова активизировались, заставляя жильцов всерьез задуматься о смене места жительства, сообщает программа Degpunktā.
В последние дни жители дома вынуждены мириться с пожарами - пламя и дым все чаще омрачают их повседневную жизнь. В одном из недавних случаев пожарные были вызваны на место из-за загоревшейся входной двери в одной из квартир.
"Они поднимали лестницу на пятый этаж", - рассказывает житель второго этажа по имени Алвис.
Тревога местных жителей за свою безопасность усиливается - регулярные поджоги не позволяют почувствовать себя в безопасности ни на минуту. Кроме того, поджигатели нередко не ограничиваются только огнем, но и проникают в квартиры в поисках чего-нибудь ценного.
"Мы спим вполглаза, потому что не знаем, проснемся ли", - говорит Ивета.
Подробности - в сюжете программы Degpunktā.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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