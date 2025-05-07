Почему латвийские семьи не торопятся усыновлять детей

По данным Центра защиты прав детей, на 1 апреля 2025 года в Латвии насчитывалось 711 приемных семей, в том числе семьи, в которых по уважительным причинам на данный момент не проживают дети. В общей сложности в приемных семьях находились 1374 ребенка.

В прошлом году в детских учреждениях находилось 586 детей, большинство из которых - 337 - подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Часть детей в учреждениях нуждаются в особом уходе из-за серьезных травм или проблем со здоровьем, поэтому приемные семьи могут бояться или не быть готовы брать детей с отклонениями в развитии или подростков с проблемным поведением и зависимостями.

Велдзе подчеркивает, что в Латвии по-прежнему не хватает приемных семей, так как это эмоционально, финансово и практически сложная задача. При этом потенциальные усыновители чаще всего хотят маленького ребенка до 7 лет, тогда как большинство детей в учреждениях - старше или входят в группы братьев и сестёр, что усложняет их размещение в одной семье.

Министерство не ведет учет людей, проходящих обучение по усыновлению, поэтому такой информации у него нет.