Почему латвийские семьи не торопятся усыновлять детей

В Регистре усыновлений Латвии в настоящее время содержится информация о 1097 детях, подлежащих усыновлению, из которых 631 ребенок не согласен на усыновление. При этом только 102 потенциальные семьи обратились в Министерство благосостояния, чтобы получить информацию об усыновлении, сообщила агентству LETA заместитель директора Департамента политики в области детей и семьи Минблага Зита Велдзе.
Эти семьи пока не начали сам процесс усыновления, а только интересуются информацией о детях, которых можно усыновить.
По словам Велдзе, количество усыновлений в последние годы снижается, что, вероятно, связано с последствиями пандемии Covid-19 и войной в Украине: занятость, нестабильность на рынке труда, уровень доходов, энергетический кризис, эмоциональная сфера, изменение повседневной жизни и привычек.
Представительница министерства подчеркивает, что на решение принять ребенка в семью влияет финансовое положение семьи и ее психологическое благополучие, включая неуверенность в собственном будущем на фоне мировой нестабильности.
"Из-за текущей ситуации в мире люди осторожнее относятся к принятию на себя ответственности по уходу за ребенком и выражают тревогу по поводу своих долгосрочных возможностей обеспечить ребенка", - отмечает Велдзе.
По данным Минблага, усыновители в основном хотят усыновить одного ребенка в возрасте от одного до семи лет без серьезных проблем со здоровьем. В регистре содержится информация о 37 детях в этом возрасте, 11 из которых не имеют проблем со здоровьем, но входят в группы братьев и сестер.
По данным Центра защиты прав детей, на 1 апреля 2025 года в Латвии насчитывалось 711 приемных семей, в том числе семьи, в которых по уважительным причинам на данный момент не проживают дети. В общей сложности в приемных семьях находились 1374 ребенка.
В прошлом году в детских учреждениях находилось 586 детей, большинство из которых - 337 - подростки в возрасте от 13 до 17 лет.
Часть детей в учреждениях нуждаются в особом уходе из-за серьезных травм или проблем со здоровьем, поэтому приемные семьи могут бояться или не быть готовы брать детей с отклонениями в развитии или подростков с проблемным поведением и зависимостями.
Велдзе подчеркивает, что в Латвии по-прежнему не хватает приемных семей, так как это эмоционально, финансово и практически сложная задача. При этом потенциальные усыновители чаще всего хотят маленького ребенка до 7 лет, тогда как большинство детей в учреждениях - старше или входят в группы братьев и сестёр, что усложняет их размещение в одной семье.
Министерство не ведет учет людей, проходящих обучение по усыновлению, поэтому такой информации у него нет.
По мнению министерства, регулярная финансовая поддержка приемным семьям, опекунам и усыновителям играет важную роль и положительно влияет на возможности семьи заботиться о ребёнке. В 2026 году Минблаг вновь подаст предложения по улучшению ситуации. В них предусмотрено повышение вознаграждения приемным и специализированным приемным семьям, увеличение выплат опекунам за выполнение обязанностей, а также пересмотр пособий для усыновителей.
Также планируется увеличение пособий на содержание ребенка, находящегося в приемной семье или под опекой, и введение социальных гарантий для опекунов (накопление социальных взносов для пенсий, по безработице и инвалидности). Дополнительно планируется ввести ряд мер поддержки для специализированных приемных семей, таких как медицинская и гражданская страховка, а также услуга кратковременного отдыха.
Министерство уверено, что эти меры укрепят существующие приемные семьи и мотивируют людей, сомневающихся, решиться на этот шаг.
Министерству уже удалось выделить финансирование в размере 600 тысяч евро для оказания адресной поддержки детям, размещенным в приемных и специализированных приемных семьях - для улучшения их здоровья, развития и навыков, на основе оценки специалистов или социальных работников центров поддержки вне семьи.
Дополнительная поддержка приемным детям начнет предоставляться уже летом.
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