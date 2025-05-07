В результате атаки российских дронов на Киев погибли два человека

После падения обломков сбитого дрона на пятиэтажный жилой дом возник пожар, в котором погибли два человека.

Обломки сбитого дрона также попали в девятиэтажный жилой дом, вызвав пожар, в результате которого пострадали пять человек - четверо детей и один взрослый.

Повреждены также несколько других зданий.

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