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В результате атаки российских дронов на Киев погибли два человека

Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

В результате ночной и утренней атаки российских дронов на Киев были повреждены жилые здания, два человека погибли, пятеро получили ранения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

После падения обломков сбитого дрона на пятиэтажный жилой дом возник пожар, в котором погибли два человека.

Обломки сбитого дрона также попали в девятиэтажный жилой дом, вызвав пожар, в результате которого пострадали пять человек - четверо детей и один взрослый.

Повреждены также несколько других зданий.

Галерея: Атаки российских дронов на Киев

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