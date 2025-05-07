Видео Личность, рейтинг или реклама - что будут учитывать жители при голосовании?

Что повлияет на выбор жителей на предстоящих 7 июня муниципальных выборах? Ответ на этот вопрос прозвучал в программа "900 секунд".
Почти треть опрошенных (31%) в возрасте от 18 до 65 лет указали, что при выборе наибольшее значение для них имеют личности, представленные в партийных списках.
22% будут оценивать, что сделано нынешним руководством их самоуправления.
Для 16% важны предвыборные программы партий.
10% обращают внимание на интервью кандидатов в депутаты в СМИ.
Меньшее значение имеют предвыборные обещания партий, рейтинги, коммуникация в социальных сетях, личные встречи с избирателями или реклама.
1% граждан указали, что на их выбор ничто не повлияет.
3% граждан сообщили, что не будут голосовать/не примут участие в муниципальных выборах 7 июня.
Четверть (25%) опрошенных не дали ответа на этот вопрос.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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