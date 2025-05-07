Видео Личность, рейтинг или реклама - что будут учитывать жители при голосовании?

Почти треть опрошенных (31%) в возрасте от 18 до 65 лет указали, что при выборе наибольшее значение для них имеют личности, представленные в партийных списках.

22% будут оценивать, что сделано нынешним руководством их самоуправления.

Для 16% важны предвыборные программы партий.

10% обращают внимание на интервью кандидатов в депутаты в СМИ.

Меньшее значение имеют предвыборные обещания партий, рейтинги, коммуникация в социальных сетях, личные встречи с избирателями или реклама.

1% граждан указали, что на их выбор ничто не повлияет.

3% граждан сообщили, что не будут голосовать/не примут участие в муниципальных выборах 7 июня.

Четверть (25%) опрошенных не дали ответа на этот вопрос.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"