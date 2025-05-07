Беженец из Чечни приговорен к четырем годам за избиение малолетней дочери

Суд признал подсудимого виновным по восьми эпизодам преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и одиннадцать месяцев, а также надзора пробационной службы сроком на три года.

Согласно материалам уголовного дела, отец потерпевшей, являвшийся лицом, от которого девочка находилась в материальной и иной зависимости, в течение нескольких лет применял к ней насилие: в приступах гнева таскал ее за волосы по полу, бил кулаками и ногами, ремнем и металлической пряжкой по голове и телу.

Кроме того, он кричал на нее, ругался нецензурными словами, периодически отбирал мобильный телефон и проверял его содержимое, заходил в ее комнату без стука, ограничивая личную свободу. Также обвиняемый угрожал убить ее, если она не будет выполнять его требования.