Беженец из Чечни приговорен к четырем годам за избиение малолетней дочери

В марте 2025 года Рижский городской суд рассмотрел уголовное дело, в котором отец обвинялся в жестоком и насильственном обращении со своей дочерью, причинении ей физических и психических страданий, а также в угрозах убийства ребенка.
Суд признал подсудимого виновным по восьми эпизодам преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и одиннадцать месяцев, а также надзора пробационной службы сроком на три года.
Согласно материалам уголовного дела, отец потерпевшей, являвшийся лицом, от которого девочка находилась в материальной и иной зависимости, в течение нескольких лет применял к ней насилие: в приступах гнева таскал ее за волосы по полу, бил кулаками и ногами, ремнем и металлической пряжкой по голове и телу.
Кроме того, он кричал на нее, ругался нецензурными словами, периодически отбирал мобильный телефон и проверял его содержимое, заходил в ее комнату без стука, ограничивая личную свободу. Также обвиняемый угрожал убить ее, если она не будет выполнять его требования.
В целях безопасности подсудимый вместе с дочерью прибыл в Латвию из Чечни в 2019 году, получив статус политического беженца. На судебном заседании гражданин России объяснил свое контролирующее поведение страхом за безопасность дочери, а также указал на культурные различия - по его словам, до заключения под стражу ему никто не объяснил, что телесные наказания детей в воспитательных целях считаются уголовно наказуемыми,
поскольку в его культуре это считается абсолютно нормальным.
В результате применения насилия девочке были причинены как физические, так и психические страдания, сформировалось постоянное чувство опасности и страх перед отцом.
Совершенные преступления создают риск того, что в будущем у нее могут развиться хронические психические расстройства, которые повлияют на дальнейшее развитие.
У отца были прекращены родительские права, и весной 2024 года девочка пересекла границу и сейчас проживает в России вместе с матерью, которая ранее неоднократно пыталась восстановить опеку и контакт с ребенком. Отец вывез девочку из страны без согласия матери.
Прокуратура призывает каждого, у кого есть даже малейшие подозрения, что ребенок может быть жертвой любого вида насилия, немедленно обращаться в полицию.
Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
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