Модель сиротских судов не оправдала себя. Планируется новое учреждение по защите прав детей

По ее словам, нынешняя модель сиротских судов как органа самоуправлений не оправдала себя.

Поэтому одним из основных направлений работы, на что наряду с Петравичей указал министр юстиции Янис Борданс, должны стать анализ функций сиротских судов и перераспределение их в ведение государства и самоуправлений.

Министры заявили, что надо укреплять социальные службы самоуправлений, действия которых должны быть направлены на то, чтобы своевременно выявлять нефункциональность законных представителей ребенка и оказывать превентивную помощь.

Также, с точки зрения министров, в Латвии защиту прав детей должна обеспечивать одна высокопрофессиональная организация с контактными пунктами в регионах.

В каждом таком пункте должны быть специалисты по сотрудничеству с государственными и муниципальными органами ближних самоуправлений.

Оценка функций сиротских судов и введение более эффективных решений должно проходить в тесном сотрудничестве с самоуправлениями, добавили министры.

По словам Борданса, пришло время понять, что дети - субъекты права, а не субъекты социальной благотворительности.

Поэтому ответственность за соблюдение их прав нужно сконцентрировать в одних руках.