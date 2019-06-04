Модель сиротских судов не оправдала себя. Планируется новое учреждение по защите прав детей

Планируется передать в ведение государства функции сиротских судов, а также создать новое учреждение по защите прав детей, сообщила на пресс-конференции министр благосостояния Рамона Петравича.
По ее словам, нынешняя модель сиротских судов как органа самоуправлений не оправдала себя.
Поэтому одним из основных направлений работы, на что наряду с Петравичей указал министр юстиции Янис Борданс, должны стать анализ функций сиротских судов и перераспределение их в ведение государства и самоуправлений.
Министры заявили, что надо укреплять социальные службы самоуправлений, действия которых должны быть направлены на то, чтобы своевременно выявлять нефункциональность законных представителей ребенка и оказывать превентивную помощь.
Также, с точки зрения министров, в Латвии защиту прав детей должна обеспечивать одна высокопрофессиональная организация с контактными пунктами в регионах.
В каждом таком пункте должны быть специалисты по сотрудничеству с государственными и муниципальными органами ближних самоуправлений.
Оценка функций сиротских судов и введение более эффективных решений должно проходить в тесном сотрудничестве с самоуправлениями, добавили министры.
По словам Борданса, пришло время понять, что дети - субъекты права, а не субъекты социальной благотворительности.
Поэтому ответственность за соблюдение их прав нужно сконцентрировать в одних руках.
Говорить о том, какое именно министерство будет контролировать защиту прав детей, пока преждевременно, но Минюст готов взять на себя эти функции.