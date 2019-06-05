Армянский Чернобыль: как живут люди в "ядерном городе"

Мецамор, расположенный в провинции Армавир на западе Армении, был построена в 1970-х годах в качестве образцового города Советского Союза для обеспечения персонала атомной электростанции (АЭС). Как сейчас выглядит это место? Каково сегодня жить в городе, который находится рядом с устаревшим и потенциально опасным ядерным реактором? – ответы на эти вопросы искали журналисты BBC.

На сегодняшний день АЭС Мецамор считается одной из самых опасных атомных электростанций в мире из-за своего расположения в сейсмически активном районе.

Она находится всего в 35 километрах от столицы Армении Еревана.

Атомная электростанция в Армении была построена в 1970-х годах, примерно в то же время, что и пресловутая Чернобыльская АЭС в Украине.

Ядерная энергетика считалась основным источником растущего спроса на энергию в СССР. В то время в СССР была поставлена амбициозная цель - обеспечить, чтобы к 2000 году 60% всей используемой электроэнергии производилось атомными электростанциями.

В Армении все изменилось в 1988 году, когда Спитакское землетрясение силой 6,8 балла нанесло серьезный ущерб стране. В результате этого стихийного бедствия погибли около 25 000 человек.

После этой трагедии АЭС Мецамор была закрыта.

Многие сотрудники АЭС и жители Мецамор вернулись в свои дома в России, Украине, Польше и других странах.

Теперь – спустя 30 лет - по вопросу АЭС Мецамор до сих пор нет единого мнения.

Один из реакторов АЭС в 1995 году возобновил свою деятельность и теперь производит около 40% потребляемой энергии в Армении.

Критики использования этой атомной электростанции подчеркивают, что АЭС Мецамор очень уязвима, учитывая ее расположение в сейсмически активной зоне.

Между тем сторонники, в том числе представители правительства Армении, считают, что АЭС изначально была построена на очень стабильных базальтовых основаниях, а усовершенствования, внесенные с течением времени, включая противопожарные двери, сделали АЭС еще более безопасной.

Дискуссии о безопасности использования ядерного реактора продолжаются, однако в городе, что был построен около АЭС продолжают жить несколько тысяч человек.

Мецамор был специально разработан как "ядерный город", способный вместить 36 000 человек.

Город был построен с обширными культурными и спортивными центрами и даже искусственным озером.

После разрушительного землетрясения строительство города Мецамор было прекращено.

ФОТО: AFP/SCANPIX

После 1988 года, в свете армяно-азербайджанского конфликта в отношении спорной территории, в Мецамор были размещены беженцы из Нагорного Карабаха. Многие из этих людей живут здесь до сих пор.

После закрытия АЭС Мецамор Армения пострадала от серьезного энергетического кризиса, в результате которого электроэнергия поставлялась населению только один час в день.

Кризис продлился до 1993 года, когда было принято решение возобновить использование новейшего из двух реакторов АЭС, сначала путем всесторонних проверок безопасности.

По словам Ара Марианяна, эксперта Программы развития ООН по энергетике, конструкция реактора типа VVER, используемого АЭС Мецамор, считается устаревшей.

Однако он подчеркивает, что эта электростанция выдержала разрушительное землетрясение 1988 года и что после там проводились одни из первых испытаний ядерной безопасности в мире.

Сегодня в Мецамор живут примерно 10 000 человек.

Как рассказывает фотограф Катрина Ротерс, которая много снимала этот город, энергетический кризис начала 90-ых годов до сих пор в памяти у людей, и поэтому они больше не могут представить себе жизнь без электростанции.

В настоящее время Мецамор находится в очень плачевном состоянии.

Многие дома давно не ремонтировались, но в местном спортивном зале дети играют в футбол в дождливые дни под протекающей крышей.

Так почему же люди все еще не остаются в городе?

Общаясь с местными жителями Ротерс пришла к выводу, что из чувства, касающиеся АЭС, разделяются.

Те люди, которые все еще работают на АЭС, гораздо более позитивны, другие - больше недовольны общей экономической ситуацией в Армении.

Некоторые все еще испытывают чувство ностальгии по статусу бывшего привилегированного "ядерного города" Мецамор.

Антрополог Гамлет Мелкумян, который изучал Мецамор, указывает, что город является безопасным убежищем для этих людей.

Он отмечает, что в городе очень тесное общество и взаимное доверие - люди оставляют ключи от своих домов соседям, когда уходят.

Арендная плата в Мецамор низкая - трехкомнатную квартиру в 95 квадратных метров можно арендовать за 30–60 долларов в месяц.

Местные жители проводят много времени вместе.