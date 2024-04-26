Вашингтон выделит Украине новую военную помощь в размере 6 миллиардов долларов

"Я рад объявить сегодня о выделении дополнительных шести миллиардов долларов в рамках нашей инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил журналистам Остин, указав, что это позволит Киеву получить новые возможности от промышленности США.

США поставят Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot, сообщил Остин.

"Пакет будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских снарядов и ракет "земля-воздух", - отметил министр обороны США.

На пресс-конференции в Пентагоне Остин сказал, что США продолжают сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить Украине дополнительные системы Patriot, однако не обещал направить больше американских версий.

"Им нужны не только Patriot, им нужны также системы другого вида и перехватчики, - сказал Остин. - Я хотел бы всех нас предупредить, чтобы не делали Patriot волшебной палочкой".

Американские чиновники сообщили, что пакет помощи будет финансироваться в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предусматривает долгосрочные контракты с оборонной промышленностью и означает, что поставки оружия могут занять несколько месяцев или лет.

Новый пакет, крупнейшая на сегодняшний день партия американской помощи, включает в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы или HIMARS, а также беспилотники Switchblade и Puma, противоракетные системы и артиллерию.

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