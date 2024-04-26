Барташевич заявил, что недвижимость в Болгарии принадлежала его жене

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что в период с 2007 по 2023 год бывший председатель Резекненской думы не указывал в декларациях два объекта недвижимости в Болгарии, которыми он владел совместно с родственницей. Также Барташевич не указал в декларациях связанные с куплей-продажей этих объектов сделки на общую сумму 205 786,50 евро, а также сделки с физическими лицами на сумму 64 000 евро.

В связи с этим KNAB обратился в прокуратуру с просьбой привлечь бывшего мэра к уголовной ответственности за предоставление ложных сведений в декларации, указав, что подобные действия имеют не только юридические последствия, но и ряд других негативных аспектов, так как вводят общественность в заблуждение относительно реального финансового положения должностного лица, подрывают доверие к нему и органам государственного управления в целом.

В начале апреля KNAB в рамках другого дела передал прокуратуре материалы о том, что Барташевич разгласил информацию ограниченного доступа жене Ольге и в течение десяти лет не предоставлял в декларациях полную информацию о доле выданной ссуды в размере 33 000 евро.

Полученные бюро доказательства свидетельствуют о том, что бывший мэр, руководствуясь личными мотивами и побуждаемый членом семьи, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из базы данных, доступной ей для выполнения служебных обязанностей.