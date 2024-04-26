Барташевич заявил, что недвижимость в Болгарии принадлежала его жене

Отстраненный от должности председателя Резекненской думы Александр Барташевич отрицает, что ему в 2007 года принадлежала недвижимость в Болгарии.
Барташевич указал агентству LETA, что ему теперь вменяют незадекларированную в 2007 году недвижимость в Болгарии, которая ему никогда не принадлежала. Ее владелицей была его жена. Эту информацию можно проверить в регистре недвижимости Болгарии.
Барташевич по-прежнему считает, что начатый против него уголовный процесс имеет политический характер, чтобы уничтожить и его как политика, и его партию "Вместе для Латвии". Он допускает, что у все преследования носят выраженно политический характер, а не связаны с финансовыми проблемами Резекненской думы. "Принято решение уничтожить меня и партию. К этому привлечены значительные ресурсы госуправления", - считает Барташевич.
Как уже сообщалось, прокуратура предъявила обвинение бывшему мэру Резекне Александру Барташевичу в разглашении информации ограниченного доступа жене Ольге, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках еще одного уголовного процесса инкриминирует Барташевичу предоставление неверных сведений в декларации должностного лица.
В пятницу, 26 апреля, KNAB передал в прокуратуру по расследованию уголовных преступлений на госслужбе материалы, согласно которым бывший мэр Резекне в течение 16 лет в своих декларациях должностного лица не указывал полную информацию о сделках с недвижимостью и физическими лицами на общую сумму почти 270 000 евро.
Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что в период с 2007 по 2023 год бывший председатель Резекненской думы не указывал в декларациях два объекта недвижимости в Болгарии, которыми он владел совместно с родственницей. Также Барташевич не указал в декларациях связанные с куплей-продажей этих объектов сделки на общую сумму 205 786,50 евро, а также сделки с физическими лицами на сумму 64 000 евро.
В связи с этим KNAB обратился в прокуратуру с просьбой привлечь бывшего мэра к уголовной ответственности за предоставление ложных сведений в декларации, указав, что подобные действия имеют не только юридические последствия, но и ряд других негативных аспектов, так как вводят общественность в заблуждение относительно реального финансового положения должностного лица, подрывают доверие к нему и органам государственного управления в целом.
В начале апреля KNAB в рамках другого дела передал прокуратуре материалы о том, что Барташевич разгласил информацию ограниченного доступа жене Ольге и в течение десяти лет не предоставлял в декларациях полную информацию о доле выданной ссуды в размере 33 000 евро.
Полученные бюро доказательства свидетельствуют о том, что бывший мэр, руководствуясь личными мотивами и побуждаемый членом семьи, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из базы данных, доступной ей для выполнения служебных обязанностей.
Сотрудница передала информацию ограниченного доступа о нескольких объектах недвижимости Барташевичу, который передал ее члену семьи, а именно, по данным агентства LЕТА, своей жене - владелице нескольких компаний Ольге Барташевич. Например, по данным Firmas.lv, Ольга Барташевич вместе с братом мужа Михаилом Барташевичем наполовину владеет SIA Latgalija, которое, согласно сайту Бюро по надзору за закупками, неоднократно выигрывало в конкурcах самоуправления на крупные закупки.
В ходе расследования также выяснилось, что Барташевич начиная с 2014 года не указывал в своих декларациях долю выданной родственнице ссуды в размере 32 984 евро.
В связи с этим мэру Резекне инкриминируется разглашение неразглашаемых сведений, которые не являются государственной тайной, и предоставление неверных данных в декларации. В свою очередь, члену семьи бывшего мэра инкриминируется подстрекательство к разглашению не подлежащей разглашению информации.
Как сообщалось, осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В связи с этим министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня сняла Бартшевича с должности.
В настоящее время рассматривается вопрос о роспуске Резекненской думы и назначении в самоуправлении временной администрации.
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