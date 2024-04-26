За многократное изнасилование девочки мужчину в США наказали физической кастрацией

В штате Луизиана 54-летний Гленн Салливан за многократное изнасилование 14-летней девочки приговорен к 50 годам тюрьмы и физической кастрации, или ампутации яичек, сообщает People со ссылкой на прокурора округа Скотта Перрилью.
17 апреля Салливан признал свою вину по четырем обвинениям в изнасиловании второй степени.
22 апреля судья Уильям Дайк приговорил Салливана к 50 годам тюрьмы и потребовал кастрировать мужчину. Это было частью его соглашения с прокурорами, говорится в сообщении Перрилью.
"Вроде бы ранее мы отдавали три распоряжения о химической кастрации, однако, насколько мне известно, это первая физическая кастрация", - указал WBRZ помощник окружного прокурора Брэд Касцио.
"По нашему мнению, это достаточно серьезное и тяжелое дело, которое требует соответствующих последствий", - продолжил Касцио.
Позднее он добавил: "Сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним - самые ужасные преступления, за которые мы судим. Я намерен использовать все возможности, которые законодатель готов нам предоставить, включая физическую кастрацию, чтобы добиться справедливости для детей нашей общины".
Дело против Салливана было заведено в июле 2022 года после того, как молодая женщина обратилась к стражам порядка с обвинениями, что Салливан несколько раз ее изнасиловал, когда ей было 14 лет.
В результате сексуальных преступлений девочка забеременела.
"В ходе расследования была проведена проверка ДНК, которая подтвердила, что Салливан оплодотворил девочку", - говорится в сообщении стражей порядка.
В ходе расследования также выяснилось, что Салливан угрожал девочке и ее семье, чтобы его преступления не были раскрыты.
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