В аэропорту Казахстана задержан пилот под воздействием наркотиков. Он употреблял мефедрон

По информации авиакомпании, 31-летний пилот был задержан 23 апреля, когда оказался в самолете в качестве пассажира.

Он летел на конференцию, чтобы рассказать школьникам о работе в гражданской авиации. Мужчина повел себя в самолете неадекватно, и в ходе медицинской проверки выяснилось, что пилот употреблял мефедрон.

Пилот утверждал, что принимает нелегальные вещества с 2021 года. За день до задержания он употребил четыре грамма мефедрона.

Полиция проводит досудебное расследование, пилот временно отстранен от работы, сообщили представители авиакомпании.

В 2017 году один из пилотов предприятия был уволен с работы в связи с употреблением алкоголя.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!