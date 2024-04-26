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В аэропорту Казахстана задержан пилот под воздействием наркотиков. Он употреблял мефедрон

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Nexta_tv/"X"

Пилот авиакомпании Air Astana был задержан в международном аэропорту Алматы в состоянии наркотического опьянения, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на пресс-службу авиакомпании и Arbat.media.

По информации авиакомпании, 31-летний пилот был задержан 23 апреля, когда оказался в самолете в качестве пассажира.

Он летел на конференцию, чтобы рассказать школьникам о работе в гражданской авиации. Мужчина повел себя в самолете неадекватно, и в ходе медицинской проверки выяснилось, что пилот употреблял мефедрон.

Пилот утверждал, что принимает нелегальные вещества с 2021 года. За день до задержания он употребил четыре грамма мефедрона.

Полиция проводит досудебное расследование, пилот временно отстранен от работы, сообщили представители авиакомпании.

В 2017 году один из пилотов предприятия был уволен с работы в связи с употреблением алкоголя.

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