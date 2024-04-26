В Иманте задержали очень пьяного водителя электровелосипеда

Вечером 23 апреля сотрудники муниципальной полиции Риги, патрулируя в Иманте, заметили мужчину, который неуверенно ехал на велосипеде. Заметив стражей порядка, мужчина бросил свое транспортное средство и бросился бежать.

Однако попытка бегства оказалась неудачной, так как совсем скоро полицейские настигли его в зеленых насаждениях неподалеку. Во время разговора с сотрудниками полиции мужчина вел себя бравурно и агрессивно, пытаясь повторно покинуть место происшествия. Неудачной оказалась и эта попытка, так как мужчина был настолько пьян, что не держался на ногах и при попытке движения терял равновесие и падал.

Принимая во внимание поведение мужчины и повторную попытку бегства, он был задержан. Чтобы успокоить нарушителя, была применена физическая сила и спецсредство - наручники. На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые переняли работу на месте происшествия.

В ходе проведенной позже проверки в выдохе мужчины было констатировано 2,59 промилле алкоголя.

За управление электровелосипедом в состоянии опьянения выше 1,5 промилле грозит штраф в размере 170 евро.

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