Глава КГБ Беларуси заявил, что в украинских медучреждениях "скрываются террористы". Власти Киева эвакуируют две больницы

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Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко снова начал говорить об угрозе нападения на его страну.

В прошлом Лукашенко оправдывал свое содействие российской армии зимой 2022 года тем, что Киев якобы первым планировал напасть на Беларусь. При этом он показывал «карту», которая, согласно его утверждениям, должна была доказывать, откуда готовилось нападение; никаких других доказательств он при этом так и не привел.

Теперь Лукашенко снова вернулся к этой риторике, но теперь, по его словам, нападение готовит уже не Украина, а страны НАТО.

Для этого они якобы хотят использовать белорусскую оппозицию и своей целью по какой-то причине выбрали Кобринский район в Брестской области, который даже не граничит со странами НАТО.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — заявил Лукашенко.

Тертель также сказал во время заседания, что его ведомство и другие структуры предотвратили удары беспилотниками по Минску с территории Литвы.

Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в ответ предложил рассматривать подобные заявления как «постоянную враждебную провокацию и информационную атаку на Литву, не имеющую ничего общего с реальностью».