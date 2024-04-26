Цены в Латвии в 2024 году: что будет дорожать, что дешеветь?

Этот год в экономике Латвии снова можно охарактеризовать как время преодоления трудностей, а не наслаждения жизнью и легкого роста. Однако в одном аспекте жизнь станет проще - до потребителей дойдет падение цен на сырье, которое началось еще в конце позапрошлого года, указал TVNET главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш.
Благоприятное влияние на потребительские цены будет происходить постепенно, это тормозят закупленные дорого запасы, ценовая политика предприятий - иными словами, инерция. Рост издержек производства очень быстро приводит к росту потребительских цен, в то время как падение издержек производства ощущается потребителями более постепенно.
Будут ли расти инфляция и цены?
Перспективы подорожания жизни в этом году действительно немного ухудшились, однако для больших тревог оснований нет. Краткий обзор основных событий на рынках сырья, их потенциального влияния на Латвию и цен:
- В этом году события на рынке нефти привлекли наибольшее внимание, тем более что они связаны с драматическими геополитическими событиями. Начав год на отметке в 76 долларов за баррель, цены на нефть быстро превысили 90 долларов и по-прежнему близки к этому уровню. Однако на транспортные расходы в Латвии гораздо сильнее влияет стоимость топлива, а не нефти на бирже - это не одно и то же. Цены на дизельное топливо, имеющее решающее значение для нашей экономики, не претерпели значительных изменений на биржах за последние три месяца, поскольку нефтепереработчикам пришлось взять на себя значительную часть роста затрат.
- В расходах на содержание жилья, которые в основном образуются из электричества, тепла и газа, продолжает отражаться общее падение цен на сырье.
- Очень важно - цены на газ держатся близко к самому низкому с лета 2021 года уровню. В Европе цены на природный газ ниже 30 евро за MWh, что гораздо меньше уровня, заложенного в тарифах для большого числа потребителей. Таким образом, коррекция цен на теплопотребление продолжится и в следующем отопительном сезоне, но косвенное влияние на цены на другие товары и услуги будет выражаться еще более продолжительное время.
- Погодные условия и увеличение мощности возобновляемых источников энергии продолжают снижать цены на электроэнергию - таким образом, оказывая как благоприятное прямое влияние на потребительские издержки, так и косвенное - через коммерческие издержки.
- Цены на пшеницу с начала марта выросли на десятую часть, но общую тенденцию с осени 2022 года все же можно охарактеризовать как нисходящую. Особенно сильное влияние на цены на продукты питания в магазинах оказывают цены на пшеницу и другие зерновые культуры - они влияют не только на стоимость зерновых продуктов, но и на цены на различные продукты животноводства. С начала прошлого года на рынках двух важнейших молочных продуктов, торгуемых на международном рынке, - порошка и сливочного масла - таких колебаний, которые могли бы существенно повлиять на цены на молочную продукцию в магазинах, не наблюдалось. Так что в этой сфере ожидается стабильность.
Что касается событий, не связанных напрямую с ценами на сырье, цены на товары длительного пользования будут продолжать постепенно снижаться. Они исторически были стабильными или, скорее, снижались, что определялось технологическим развитием. Во время пандемии цены резко возросли из-за ограничений производственных и транспортных мощностей. Сейчас они возвращаются к долгосрочному тренду. С другой стороны, цены на большинство услуг продолжат расти достаточно быстро, это определяется ростом заработной платы в Латвии.
Рост цен не станет существенной проблемой для экономики Латвии ни в этом, ни в следующем году. Годовая инфляция может быть слегка положительной или отрицательной в определенные месяцы. Ближайшее будущее Латвии можно охарактеризовать как время ценовой стабильности - уровень цен не будет постоянным, но его изменения не будут фактором, существенно влияющим на благосостояние. Нет сомнений в том, что цены на отдельные товары и услуги существенно изменятся в обе стороны.
Например, в марте стоимость теплоэнергии снизилась на 18,5%, а здравоохранение подорожало на 6,5%. Общая закономерность - расходы, определяемые импортными ценами, будут, скорее, оставаться стабильными или снижаться. В свою очередь, все, что связано с потреблением времени жителей Латвии, станет дороже, так как растет уровень зарплат, резюмировал Страутиньш.
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