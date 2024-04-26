Цены в Латвии в 2024 году: что будет дорожать, что дешеветь?

Что касается событий, не связанных напрямую с ценами на сырье, цены на товары длительного пользования будут продолжать постепенно снижаться. Они исторически были стабильными или, скорее, снижались, что определялось технологическим развитием. Во время пандемии цены резко возросли из-за ограничений производственных и транспортных мощностей. Сейчас они возвращаются к долгосрочному тренду. С другой стороны, цены на большинство услуг продолжат расти достаточно быстро, это определяется ростом заработной платы в Латвии.

Рост цен не станет существенной проблемой для экономики Латвии ни в этом, ни в следующем году. Годовая инфляция может быть слегка положительной или отрицательной в определенные месяцы. Ближайшее будущее Латвии можно охарактеризовать как время ценовой стабильности - уровень цен не будет постоянным, но его изменения не будут фактором, существенно влияющим на благосостояние. Нет сомнений в том, что цены на отдельные товары и услуги существенно изменятся в обе стороны.

Например, в марте стоимость теплоэнергии снизилась на 18,5%, а здравоохранение подорожало на 6,5%. Общая закономерность - расходы, определяемые импортными ценами, будут, скорее, оставаться стабильными или снижаться. В свою очередь, все, что связано с потреблением времени жителей Латвии, станет дороже, так как растет уровень зарплат, резюмировал Страутиньш.

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