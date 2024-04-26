Видео Три промилле: полиция задержала очень пьяного водителя грузовика

🚓24.04. saņēmām info no iedzīvotāja par, iespējams, reibumā esošu 🚛kravas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojas pa a/c A8 (Rīga–Jelgava). Policisti nekavējoties reaģēja, apturot auto. Veicot alkohola pārbaudi, konstatētas 3,16 promiles😵. Plašāk: https://t.co/8FDGS1tcGh pic.twitter.com/J461FYVbSn — Valsts policija (@Valsts_policija) April 26, 2024

24 апреля в 10 часов утра житель, ехавший по автодороге по направлению из Риги в Елгаву, заметил грузовик с прицепом, водитель которого управлял транспортным средством очень неуверенно.

Очевидец связался с Госполицией и сообщил о подозрительном автомобиле, а также о направлении его движения, подтвердив информацию и видеоматериалом, доказывающим неуверенное управление транспортным средством.

Вскоре полицейские нашли грузовик и остановили его. В ходе проверки у водителя было констатировано опьянение в 3,16 промилле.

В связи с этим нарушением начат уголовный процесс. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением прав на пять лет.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортным средством, если концентрация алкоголя, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови, превышает 1,5 промилле.

Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под воздействием наркотических, психотропных, токсичных или иных одурманивающих веществ.

Также транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался пройти проверку на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство, управляемое в состоянии опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

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