Мэр Риги: Решение о сотрудничестве - политическая ответственность каждой фракции

Он рассказал, что в эти дни провел встречи с руководителями всех фракций и рассказал о своем видении того, как решить политический кризис, образовавшийся в думе, сообщает агентство LETA.

По словам Турлайса, несмотря на сложившуюся ситуацию, было бы безответственно не принимать решения и просто ждать, что произойдет дальше. "В Риге большое хозяйство и решения нужно принимать, так как все они во благо рижан. 90% вопросов на заседании думы более технические или практические, связанные с приведением в порядок жилья, его инфраструктуры и других сфер", - отметил мэр.

Чтобы обеспечить принятие решений, Турлайс предложил обеспечить, чтобы все фракции ознакомились с повесткой дня заседания еще до ее утверждения. Он предложил создать Совет фракций, который собирался бы перед утверждением повестки дня и обговаривал бы все вопросы еще до него. В упомянутом совете должны работать руководители всех фракций и председатели комитетов Рижской думы.

Чтобы предотвратить риски и различные "закулисные договоренности", предложения всех фракций и все противоречия нужно будет решать на открытом совете.

"Мы неизбежно пришли бы к созданию бюджета, и это классика, что оппозиция его не поддерживает. Это означает, что его рассмотрение нужно изменить, так как такая форма сотрудничества неприемлема. Я готов изменить процедуру создания бюджета, но решение об этом мы примем позже", - сказал политик.

Турлайс обсудил с фракциями, что делать, так как работа думы зашла в тупик. "Одним из вариантов были бы внеочередные выборы. Считают, что и это нормальный политический процесс, чтобы решить кризис", - сказал Турлайс.

При этом он призвал фракции поддержать освобождение от должности вице-мэра Вадима Баранника. Он повторно указал, что не поддерживает выдвижение Эмила Якринса в правление Rīgas satiksme, и что он не может допускать повторения таких ситуаций.

На вопрос, какова гарантия его обещаний сотрудничать, Турлайс указал, что "еще не нашел такую компанию", которая могла бы дать гарантию его обещаниям, поэтому решение таких ситуаций - политическое искусство и ответственность.

Также Турлайс отметил, что не просил оппозиционные партии незамедлительно дать ответ по поводу того, готовы ли они сотрудничать.

"Руководители всех фракций выслушали меня с пониманием, переговоры были корректны и почтительны. Я жду дальнейшей реакции и буду действовать соответствующе", - сказал мэр, добавив, что его обязанностью было презентовать модель, которая могла бы обеспечить дальнейшую работу думы, но политикам, которые его выслушали - нужно оценить услышанное и принять свое политически ответственное решение.

"Согласиться или не согласиться - это их решение и ответственность," - сказал Турлайс.