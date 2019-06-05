Астролог Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которым повезет в июне 2019 года
Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на июнь 2019 года, отметив три знака Зодиака, представителям которых, по ее мнению, будет сопутствовать успех в первый летний месяц.
Телец
В этом месяце к представителям этого знака будет наблюдаться повышенное внимание окружающих. Особенно это будет заметно в первой половине месяца, причем успех будет сопутствовать Тельцам как дома, так и вдали от него.
Близкие будут помогать. Также в июне возможны поездки, но следует быть внимательными - в некоторые дни возможны сложности.
Месяц располагает к обучению и личностному росту. В этом случае Тельцы смогут получить новые возможности для работы и воплощение планов. Кроме того, астролог обещает новые знакомства, перспективы и подарки.
Близнецы
У Близнецов также ожидается много контактов с окружающими.
"К вам прислушиваются, вами интересуются", - говорит Тамара Глоба.
Со второй недели месяца начнется период, когда вкус и обаяние Близнецов дадут о себе знать, и то, что связано с их личной жизнью, будет иметь успех.
Представители этого знака будут стараться изо всех сил заработать деньги, но на этом фоне возможны конфликты на работе. Астролог рекомендует держать себя в руках и не спорить с теми, кто дорог.
"Если вы пойдете на открытый конфликт, могут возникнуть серьезные, в том числе финансовые, проблемы", - предупреждает она, при этом обещая интересные и перспективные контакты, а также успех в последние дни июня.
Весы
Весы также станут одними из счастливчиков первого месяца лета. По мнению астролога, представителей этого знака будет сопровождать успех в карьере, в интеллектуальной деятельности, в поездках, переговорах.
Ждут интересные встречи, новые возможности. Окружающие будут интересоваться деятельностью Весов и их планами, что сулит новые предложения по работе и учебе.
В этот период может решаться будущее представителей этого знака зодиакального круга, и появятся прекрасные возможности. Хотя в первые дни месяца, а также в середине и в начале третьей декады возможны кризисы, которые, впрочем, Весы смогут пережить.
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Вот и готов #астропрогноз на #Июнь, который вы ждали 🌞 Как обычно, здесь публикую урезанную версию, а полную и с прогнозами по знакам Зодиака вы найдете на моем канале #YouTube, который называется Центр Тамары Глоба 📺 Также ссылка на видео есть в шапке профиля 📜 Желаю солнца, света и добра в ваш дом! ✨ ⠀ #тамараглоба #астролог #астрология #зодиак #русскоерадио #центртамарыглоба #глоба @be.globa