Астролог Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которым повезет в июне 2019 года

Телец

В этом месяце к представителям этого знака будет наблюдаться повышенное внимание окружающих. Особенно это будет заметно в первой половине месяца, причем успех будет сопутствовать Тельцам как дома, так и вдали от него.

Близкие будут помогать. Также в июне возможны поездки, но следует быть внимательными - в некоторые дни возможны сложности.

Месяц располагает к обучению и личностному росту. В этом случае Тельцы смогут получить новые возможности для работы и воплощение планов. Кроме того, астролог обещает новые знакомства, перспективы и подарки.

Близнецы

У Близнецов также ожидается много контактов с окружающими.

"К вам прислушиваются, вами интересуются", - говорит Тамара Глоба.

Со второй недели месяца начнется период, когда вкус и обаяние Близнецов дадут о себе знать, и то, что связано с их личной жизнью, будет иметь успех.

Представители этого знака будут стараться изо всех сил заработать деньги, но на этом фоне возможны конфликты на работе. Астролог рекомендует держать себя в руках и не спорить с теми, кто дорог.

"Если вы пойдете на открытый конфликт, могут возникнуть серьезные, в том числе финансовые, проблемы", - предупреждает она, при этом обещая интересные и перспективные контакты, а также успех в последние дни июня.

Весы

Весы также станут одними из счастливчиков первого месяца лета. По мнению астролога, представителей этого знака будет сопровождать успех в карьере, в интеллектуальной деятельности, в поездках, переговорах.

Ждут интересные встречи, новые возможности. Окружающие будут интересоваться деятельностью Весов и их планами, что сулит новые предложения по работе и учебе.