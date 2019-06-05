Близкие не теряют надежду найти пропавшую год назад Ласму живой

Информация об обстоятельствах пропажи Ласмы весьма скромная, и это существенно усложняет поиски молодой женщины.

Известно, что 26 июня - в последний день перед пропажей - она находилась в съемной рижской квартире по улице Илукстес в микрорайоне Пурвциемс, где и проживала.

До сих пор родственники не получили от неё никаких известий, ее местонахождение неизвестно. Нет никакой информации о возможном местонахождении Ласмы, не хватает зацепок, где ее искать.

Ласма родилась в Сигулде, некоторое время проживала в Великобритании, но позднее вернулась в Латвию. Рост женщины 171 см, стройная, темные волосы средней длины, голубые глаза.

В качестве особый приметы близкие указали татуировку на нижней части спины с изображением пантеры.

Как осенью передаче Bez tabu рассказала сестра Ласмы Лига, которая сама проживает в Германии, они виделись в июне в Риге, когда улаживали дела по наследству. Ничего не говорило о том, что Ласма вскоре пропадет, рассказала Лига.

Ласма была активной в социальных сетях, особенно в Facebook, но с мая прошлого года ни одной записи в ее профиле не появилось. Ее телефон выключен, на электронные письма она не отвечает, по месту жительства ее нет. Ни у друзей, ни у родни нет информации о ее загадочном исчезновении.

Информацию о пропаже Госполиция получила лишь 31 августа, расследование и уголовный процесс были начаты незамедлительно; Ласму объявили в международный розыск.

Как в сентябре передаче Bez tabu рассказал начальник отделения полиции в Тейке Сергей Галилеев, женщина пропала после очередного конфликта с мужем, проживавшим за границей.

Как порталу TVNET отметила представитель организации bezvests.lv Светлана Гинтере, близкие Ласмы по-прежнему не теряют надежду найти Ласму целой и невредимой, поэтому попросили их снова опубликовать информацию о пропавшей девушке.

Гинтере рассказала, что активный поиск завершен, так как не хватает малейшей зацепки, где искать женщину.

"Идти и искать впустую бессмысленно", - отметила она.

Также она подчеркнула, что после пропажи человека в полицию необходимо обращаться незамедлительно, так как запоздалое сообщение может усложнить поиски пропавшего.

Предствитель Bezvests.lv рассказала, что Ласма не оставила ни записки, ни других указаний, чтобы объяснило ее пропажу. Близкие же просят обратить внимание на фотографию девушки.

"Возможно, она переехала в другую страну и начала жизнь заново", - допустила Гинтере.