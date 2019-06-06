Подробности трагедии: Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", - опубликовал заявление пресс-секретаря Бари Алибасова Вадима Горжанкина телеканал "360".

Близкие Алибасова не понимают, кто пустил этот слух.

Ранее сын Бари Каримыча заявлял журналистам, что хотя состояние продюсера тяжелое, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, 5 июня стало известно, что Алибасов перепутал жидкость для прочистки труб "Крот" с соком. По странному стечению обстоятельств жидкость оказалась на столе. Продюсер был госпитализирован.

Он получил ожог пищевода четвертой степени. Кроме того у него диагностирован ожог желудка второй степени и дыхательных путей.

Алибасову придется лечиться несколько месяцев. Врачи поясняют, что когда заживет ожог, появится рубец, который деформирует пищевод и уменьшит его.

Газета.ru сообщает, что продюсер три дня на обезболивающих препаратах, возможно ему проведут операцию.

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", — цитирует издание слова солиста группы "На-На" Владимира Левкин.