Оппозиция Рижской думы собрала подписи о подаче запроса об отставке Турлайса

Минимальное количество - 20, однако до вечера четверга было собрано по меньшей мере 23 подписи. Зепс заявил, что некоторые оппозиционеры по разным причинам не могли подписаться, потому сбор подписей продолжиться до полудня пятницы. Цель - получить как минимум 27 подтверждений о необходимости созыва заседания.

Зепс рассказал, что подписаться о выражении недоверия предлагается только оппозиционерам. Такого предложения не поступало депутатам "Согласия", так как они "каждый день меняют свое мнение".

Планируется, что запрос будет выдан в Думу в пятницу, однако заседание думы может состояться до Лиго. Зепс прокомментировал, что депутаты видят реальную возможность отстранить Турлайса от должности.

Как сообщалось, в начале недели сбор подписей за отставку Турлайса инициировала оппозиционная фракция "Для развития Латвии", в которую входят восемь депутатов.