Близкая подруга Бари Алибасова Лена Ленина о трагедии: Он почти не слышит, плохо видит, и еще...

"Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Сережей, и оказалось, что ситуация действительно серьезная. (А никакой не пиар, как некоторые тут идиоты пишут, "придумал инфо-повод".) И что остается только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание.

Бари - мой друг, и я давно знаю за ним такую особенность, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда торопится и голоден.

Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то что нежный пищевод! Как ребенок, честное слово! Теперь в тяжелом состоянии в реанимации. Жалко до слез! А ведь завтра у него день рождения(((.

Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую ему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!"

- написала Ленина сразу, как узнала о случившемся, и опубиковала совместное фото с улыбающимся продюсером.

Через несколько часов Лена разместила еще один снимок с Бари Каримовичем и продолжила тему трагедии: "Все спрашивают о новостях про Бари, а близкие пытаются к нему попасть(((.

Но в реанимацию не пускают не то что друзей, но даже супругу и персонального ассистента(((. Состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь Бари.

Дай Бог сил им и ему! Молитесь за него, пожалуйста!"

Вчера, 6 июня, Бари Алибасову исполнилось 72 года, и светская львица посвятила этому событию еще один пост. "С днем рождения поздравляю любимого друга Бари Каримовича! По иронии судьбы, сегодня он не празднует, а борется за жизнь больше, чем когда-либо((( В реанимации((( Но Бари - боец по жизни!

Он всегда был очень сильным, поэтому все его друзья и близкие ждут от него сегодня еще одного рывка! Давайте все вместе пожелаем ему гигантских сил, здоровья и долгих лет жизни!

И всей энергией наших позитивных мыслей и всеобщей любви придадим ему сил! Мы любим Вас!" - написала Лена под очередным позитивным фото с другом.

Последняя на данный момент публикация Лениной на тему случившегося с Бари Алибасовым (тоже - с фото) оказалась наиболее пространной и чувственной:

"У меня миллиард знакомых, миллион приятелей, но лишь единицы друзей. Бари - друг. Он самоотверженный, отзывчивый, мудрый, ироничный, остроумный, опытный, обаятельный, щедрый и добрый. Он всегда говорит, что у нас с ним особая кармическая связь. И мы действительно очень хорошо понимаем друг друга.

Мы даже болеем синхронно - когда я в неуемном стремлении к аристократизму упала с лошади и получила травму, он решил хлебнуть жидкости для очистки труб. В один и тот же день.

В тот злосчастный момент Бари был совсем один дома и нечаянно перепутал бутылочки, хотел сока выпить. А выпил "Крота". Странные люди удивлялись, как можно выпить крайне зловонную ядовитую жидкость, по цвету никак не напоминавшую сок.

Они просто не знали, что в свои 72 года Бари Каримович почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится. Я опущу подробности о его других проблемах со здоровьем,